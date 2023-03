Video: la radical decisión de un padre al encontrar a su hijo robando: “no le enseñé eso”

La determinación de un padre hondureño es viral en redes sociales, luego de darle una lección a su hijo con la esperanza de que retome el camino ‘correcto’. El hecho se registró en el municipio de Tocoa (departamento de Colón) cuando el hombre intervino y no pasó desapercibido el delito que se habría perpetrado.

La amenaza e intento de robo de una licuadora no fue observado, inicialmente, por las autoridades sino por el propio papá. A medios locales, el hondureño señaló que no lo dudó antes de tomar su moto e ir tras su hijo hasta que este se ‘rindiera’.

TE LO CUENTO: Un padre hondureño entregó a su hijo a la Policía porque se robó una licuadora en Tocoa, Colón.



“Yo no les enseñé eso”, dijo tras revelar que vio a su hijo cuando amenazó con un machete a un comerciante para robarle la licuadora y lo persiguió hasta detenerlo. pic.twitter.com/1cNZ6ZQEm2 — Hondudiario.com (@hondudiario) March 22, 2023

“Yo (estaba) enfurecido. No le enseñé eso (...). Hay que ser honesto. Cuando hay, hay y cuando no hay, no hay”, aseguró y fue lo que le motivó para entregarlo a la Policía, informó el diario La Prensa. El objeto sustraído pudo ser recuperado y devuelto a su propietario, mientras que este padre sugirió que su hijo podría haber estado bajo los efectos de alguna sustancia.

Padre hondureño entregó a su hijo a las autoridades. - Foto: Getty Images / ChiccoDodiFC

“Como todo muchacho que anda gafo por esa droga, un machete era con lo que andaba y amenazó (al vendedor)”. Cuando se enfrenta una situación similar, “uno dice ‘llévese eso, no hay problema’”, aseguró en diálogo con TVT.

El relato de la víctima

El comerciante, víctima de robo, contó cómo se desarrolló el episodio. Según relató, se dio cuenta cuando el “muchacho” se acercaba a él. “Como voy caminando no me percaté de que traía el machete; después, se adelantó y me dijo ‘mi abuela Sara necesita una licuadora’ y le dije ‘tal vez paso a la vuelta’”.

De repente, el adolescente dejó ver sus reales intenciones cuando supuestamente sacó esa arma y le dijo: “es un asalto que te voy a hacer”. El vendedor afirmó que se había hecho a un lado, en medio de la amenaza, y vio cómo el joven rompió la cuerda que sostenía su mercancía.

El comerciante habría sido amenazado con un machete. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En ese momento el sospechoso tomó el elemento de cocina y partió a correr sin atender el llamado de su padre, quien llegó en moto y empezó a pitar para que no escapara, pues había sido testigo de ese actuar. Finalmente el joven se detuvo y fue conducido a la estación de Policía, aunque no trascendió si se abrió una causa penal en su contra.

Mujer reprendió a hijo por robo

Otro hecho similar se registró en Surquillo, Perú, cuando se alertó a una mujer de que su hijo había sido detenido como sospechoso de robo. El adolescente fue señalado, junto a otro joven, de haber sustraído un celular y procedido a esconderse.

“Me atracaron, sí. Uno de ellos se escapó y vino a entrar acá a este domicilio (...). La verdad que todo fue rápido (...). Lo seguimos con el personal policial, una señora dice que salió a sacar la basura y el sujeto se metió a su casa”, señaló la víctima en lo informado por Latina Noticias.

El presunto ladrón se habría escondido en una vivienda, sin autorización de la propietaria (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Image Source

En video se observa cuando el presunto ladrón esperó a que llegara su mamá para sentirse ‘seguro’ y salir de la vivienda a la que había ingresado sin autorización. Sin embargo, fueron seguidos por varios uniformados antes de llegar a la comisaría, donde la mujer no dudó en reprenderlo.

Una vez en ese lugar, la peruana le reclamó por haber actuado de esa manera y le golpeó en el brazo, mientras el adolescente intentaba en vano que ella se ‘calmara’ En redes sociales, varios lamentaron que algunos padres enfrentaran situaciones similares.

“Qué dolor y decepción para una madre ver su hijo así”, “A cualquier madre o padre le daría un dolor fuerte ver que sus esfuerzos no sirvieron de nada”.