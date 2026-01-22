Video muestra a un abuelo interrumpiendo a sacerdote en plena misa para buscar consuelo, tras la muerte de su nieto

Un episodio sorpresivo y profundamente emotivo marcó la misa presidida por el padre Carlos Henrique el pasado domingo 18 de enero en Tubarão, localidad ubicada en el sur del estado de Santa Catarina, Brasil.

Según se observa en el video, el hecho ocurrió justo cuando el sacerdote daba inicio al rito de la comunión.

En ese instante, un hombre ascendió hasta el altar, se acercó al religioso, lo rodeó con un abrazo y rompió en llanto. La situación fue transmitida en directo a través de las plataformas digitales de la parroquia y, hasta este jueves 22 de enero, el video ya superaba las 71 mil reproducciones.

En declaraciones al diario G1, el sacerdote explicó que conocía al hombre desde hacía unos 10 años y que servía como ministro de la comunión en la iglesia.

Según él, el abrazo se produjo porque, minutos antes, el anciano había sido informado del fallecimiento de su nieto de 20 años.

Según Carlos, pensó que el hombre se sentía mal y recién se enteró de lo sucedido momentos después.

“Se enteró y entró angustiado, llorando y lamentándose a gritos, como se puede ver en el video. Como ya era casi la hora de la comunión, dejé la hostia y fui a consolarlo. No sabía nada de la muerte de su nieto”, explicó el sacerdote.

El hombe lloró desconsolado la muerte de su nieto Foto: X/@AlertaMundoNews

“Solo después de terminar la comunión y acudir a él, me enteré de la muerte de su nieto. Estaba desesperado y buscaba ayuda. No sé cómo le dieron la noticia, solo sé que fue muy difícil para él”, dijo al medio G1.

Tras el gesto de acogida, varios integrantes de la congregación se aproximaron, recibieron cordialmente al hombre y lo acompañaron hasta un espacio aparte, donde le brindaron agua y atendieron con atención su testimonio sobre lo ocurrido.

Numerosos usuarios reaccionaron en redes sociales ante el hecho y compartieron mensajes de solidaridad. A través de distintas plataformas, expresaron sus condolencias y enviaron palabras de apoyo al hombre.