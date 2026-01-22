MUNDO

Video muestra a un abuelo interrumpiendo a sacerdote en plena misa para buscar consuelo, tras la muerte de su nieto

El sacerdote pensó que el hombre se sentía mal y recién se enteró de lo sucedido momentos después.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
23 de enero de 2026, 1:43 a. m.
Feligres sorprende a sacerdote abrazándolo durante misa en Tubarão
Feligres sorprende a sacerdote abrazándolo durante misa en Tubarão Foto: X/@AlertaMundoNews

Un episodio sorpresivo y profundamente emotivo marcó la misa presidida por el padre Carlos Henrique el pasado domingo 18 de enero en Tubarão, localidad ubicada en el sur del estado de Santa Catarina, Brasil.

Según se observa en el video, el hecho ocurrió justo cuando el sacerdote daba inicio al rito de la comunión.

En ese instante, un hombre ascendió hasta el altar, se acercó al religioso, lo rodeó con un abrazo y rompió en llanto. La situación fue transmitida en directo a través de las plataformas digitales de la parroquia y, hasta este jueves 22 de enero, el video ya superaba las 71 mil reproducciones.

En declaraciones al diario G1, el sacerdote explicó que conocía al hombre desde hacía unos 10 años y que servía como ministro de la comunión en la iglesia.

Noticias Estados Unidos

Trump aparece con un visible hematoma en la mano y la Casa Blanca responde a los cuestionamientos sobre su estado de salud

Noticias Estados Unidos

Trump presenta la nueva Junta de Paz con controversial logo, ¿es su propia ONU?

Mundo

Donald Trump confirmó que volvió a hablar con María Corina Machado y aprovechó para referirse a Delcy Rodríguez

Mundo

Alto funcionario de la DEA visitó Colombia y se reunió con la fiscal general, Luz Adriana Camargo

Mundo

¿Se avecina el fin del conflicto en Ucrania? Reunión clave de Vladímir Putin con representantes estadounidenses

Mundo

Trump asegura que una flota militar se dirige hacia Irán: “Tenemos a la Armada”

Deportes

Récord en la NBA: New York Knicks logran la victoria más abultada de su historia

Mundo

Decisión histórica de la Iglesia católica: se celebrará misa “prohibida” por el papa Francisco a manos de uno de sus opositores

Semana TV

El papa León XlV inició su pontificado con una misa inaugural

Semana TV

Decenas de personas se acercaron a la Catedral Primada para darle el último adiós al papa Francisco

Según él, el abrazo se produjo porque, minutos antes, el anciano había sido informado del fallecimiento de su nieto de 20 años.

Según Carlos, pensó que el hombre se sentía mal y recién se enteró de lo sucedido momentos después.

“Se enteró y entró angustiado, llorando y lamentándose a gritos, como se puede ver en el video. Como ya era casi la hora de la comunión, dejé la hostia y fui a consolarlo. No sabía nada de la muerte de su nieto”, explicó el sacerdote.

El hombe lloró desconsolado la muerte de su nieto
El hombe lloró desconsolado la muerte de su nieto Foto: X/@AlertaMundoNews

“Solo después de terminar la comunión y acudir a él, me enteré de la muerte de su nieto. Estaba desesperado y buscaba ayuda. No sé cómo le dieron la noticia, solo sé que fue muy difícil para él”, dijo al medio G1.

Tras el gesto de acogida, varios integrantes de la congregación se aproximaron, recibieron cordialmente al hombre y lo acompañaron hasta un espacio aparte, donde le brindaron agua y atendieron con atención su testimonio sobre lo ocurrido.

Numerosos usuarios reaccionaron en redes sociales ante el hecho y compartieron mensajes de solidaridad. A través de distintas plataformas, expresaron sus condolencias y enviaron palabras de apoyo al hombre.

Más de Mundo

Feligres sorprende a sacerdote abrazándolo durante misa en Tubarão

Video muestra a un abuelo interrumpiendo a sacerdote en plena misa para buscar consuelo, tras la muerte de su nieto

x

Trump aparece con un visible hematoma en la mano y la Casa Blanca responde a los cuestionamientos sobre su estado de salud

X

Trump presenta la nueva Junta de Paz con controversial logo, ¿es su propia ONU?

Donald Trump elogió a Delcy Rodríguez y María Corina Machado

Donald Trump confirmó que volvió a hablar con María Corina Machado y aprovechó para referirse a Delcy Rodríguez

Terrence Cole, la Fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo y el Encargado de Negocios de la Embajada, John McNamara

Alto funcionario de la DEA visitó Colombia y se reunió con la fiscal general, Luz Adriana Camargo

Reunión de Putin con representantes de Estados Unidos en la que se definieron 20 puntos clave

¿Se avecina el fin del conflicto en Ucrania? Reunión clave de Vladímir Putin con representantes estadounidenses

Donald Trump habría ordenado un nuevo despliegue en este país.

Trump asegura que una flota militar se dirige hacia Irán: “Tenemos a la Armada”

NBA NY Knicks

Récord en la NBA: New York Knicks logran la victoria más abultada de su historia

x

Vance defiende la economía del segundo gobierno Trump y lanza advertencia a empresas: “Serán castigadas si invierten en la China comunista”

x

Se organizan “observadores de ICE”: entrenan para vigilar a los agentes y alertar a la comunidad en medio de los operativos

Noticias Destacadas