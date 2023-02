Video | “No sé si voy a vivir o morir”: el clamor de un joven que se grabó bajo los escombros tras terremoto en Siria y Turquía

En las últimas horas, la cadena catarí AlJazeera dio a conocer el video de un joven en Siria, que se grabó mientras sobrevive bajo los escombros.

Con su cara y pelo cubiertos por tierra el joven describe la situación que está viviendo: “No sé si voy a morir o voy a vivir. No sé como describir el sentimiento de alguien que está viviendo esto, aquí, debajo de los escombros”.

El joven está sentado, pero parece no tener espacio para movilizarse: “Como ustedes pueden ver esto es bajo los escombros”, dice, y justo en ese momento cae un poco de tierra sobre su cara.

“Hay más de tres o cuatro familias, y nuestros vecinos. Dios (Ala) nos ayude. Está temblando, está temblando”, se le escucha decir.

A Syrian boy has filmed himself trapped with others under rubble caused by Monday’s earthquakes ⤵️



🔴 LIVE updates: https://t.co/Y1JQ0iD6lg pic.twitter.com/m6eZKz2gn7 — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 7, 2023

Aún no hay claridad sobre un posible rescate de este joven en particular, pero AlJazeera ha informado que muchas víctimas atrapadas han utilizado con éxito las redes sociales para buscar ayuda, señalando sus ubicaciones para que los rescatistas lleguen al punto.

Varias personas han logrado ser rescatadas después de postear videos con su dirección, a través de redes sociales. - Foto: AFP

“Mamá, dime que te escondiste”

El Youtube Firat Yayla, más conocido como CharmQuell publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se veía atrapado bajo los escombros en un edificio derrumbado. En las imágenes el joven lloraba con desesperación e incluso gritaba, con un fondo oscuro atrás.

El video fue publicado en la madrugada del lunes, después del primer terremoto, el joven estaba atrapado bajo los escombros en el distrito central de Antakya de la provincia de Hatay, y suplicó a sus seguidores que lo salvaran.

El Youtuber CharmQuell publicó un video bajo los escombros. - Foto: Imágenes de @bgyether

“Amigos, estamos atrapados bajo el terremoto”, dijo en el video “¡Madre! ¿Estás bien? ¡Madre! Dime que te escondiste en alguna parte. ¡Por favor ayuda!” agregó antes de terminar el video con la dirección de su casa.

De acuerdo con AlJazeera, CharmQuell logró ser rescatado, gracias a que compartió claramente su dirección. Su mamá, sin embargo, aún no ha sido rescatada.

El joven ha contado paso a paso su angustia por rescatar a su mamá: “Dado que Internet y las líneas no funcionan, aprovecho mi única oportunidad para escribir aquí. Estoy fuera de los escombros y estoy bien. Escuché la voz de mi madre por última vez cuando salía de los escombros, volveré, madre (le dije), pero luego no pude volver a escuchar su voz. Nadie vino a ayudar. Tengo hambre, no tengo abrigo y tengo frío”, escribió el pasado lunes 6 de febrero desde su cuenta de Twitter.

#Terremoto en Turquia: Publicación del editor de Twitch y Youtuber Charmquell desde su cuenta de redes sociales pidiendo ayuda.. pic.twitter.com/Pujczmyc4Q — Alerta Mundial / Terremotos y Desastres (@AlertaMundial19) February 6, 2023

Luego añadió: “Todos pasarán la noche solos en Hatay. Acabo de encontrar un coche y estoy calentando. No puedo alcanzar a mi madre con este clima. Espero que la noche sea viva y cálida. Gracias también por sus buenos deseos. Dios bendiga a todos.”

Los servicios de emergencia han informado que 7,340 personas han sido rescatadas hasta el momento. - Foto: Getty Images / Burak Kara

Y contó en su último trino, que la gente ha podido rescatar a muchas personas, a pesar de que en ese punto no había autoridades: “No sé lo que muestran en las noticias, pero no queda ni una sola casa en Antakya a la que puedas entrar. Hay cientos de cadáveres en mi zona y miles de personas bajo la lluvia. Logramos salvar a mucha gente, pero se requieren herramientas especiales para lugares a los que no se puede ir... No hay un oficial” dijo.

Otros rescates

Boran Kubat es un joven de 20 años que estudia en Estambul y se encontraba visitando a sus familiares en la ciudad de Malatya, cuando el segundo terremoto golpeó la casa de su familia.

Kubat pidió ayuda también a través de un mensaje de video publicado en las redes sociales, desde debajo de la casa derrumbada donde estaba atrapado con su madre, su abuela y dos tíos.

“Todos los que vean esto, por favor vengan y ayúdennos. ¡Ahora, todos vengan a ayudarnos!” dijo, describiendo su dirección en detalle. Rápidamente fue rescatado y él y su familia ya se encuentran a salvo.

Los servicios de emergencia han informado que 7,340 personas han sido rescatadas hasta el momento.