Estas son las imágenes de centenares de aves que parecen enloquecer. Muchos advierten que presagian lo peor, ¿qué está pasando?

En las últimas horas decenas de aves en una ciudad japonesa han despertado no solo la incertidumbre sino el temor en redes sociales a raíz de su extraño comportamiento. Un video empezó a tomar presencia en las plataformas digitales, dando paso a varias reacciones de quienes intentan encontrar una explicación, en la medida de lo posible, ajustada a la razón.

El episodio fue compartido en Twitter el viernes –10 de febrero– y, desde entonces, ha centrado la discusión sobre las razones de este inusual fenómeno. En las imágenes se observa a decenas de aves posando sobre los techos, el asfalto y hasta los vehículos, mientras que otras toman vuelo sin aparentemente tener (en principio) un trayecto fijado.

La usuaria que difundió en Twitter la escena indicó que esta tuvo lugar en la ciudad nipona de Kyoto; sin embargo, algunos pusieron en tela de juicio que se hubiese desarrollado allí, dada la ubicación de las viviendas y forma de los carros (incluso la situaron en Querétaro, México). Por su parte, otros expresaron su temor de que se tratara de un nuevo presagio de la naturaleza.

“La forma de la mayoría de los autos es completamente diferente aquí en Japón”, “Por favor, Dios. No otro terremoto”, “Algo muy grave va a pasar, ojalá logren salir de ahí, que busquen lugares seguros”, “Me parecen como si fueran demasiado pequeños para ser cuervos, (...) de cualquier manera, nunca me han aparecido tantos a la vez y en el mismo lugar. ¿Qué saben, o sienten?, me pregunto”, fueron algunos comentarios.

Si los animales tienen o no la capacidad de predecir eventos venideros es una interrogante abierto. - Foto: Getty Images / EmilyNorton

¿El aviso de un hecho venidero?

Si los animales tienen o no la capacidad de predecir eventos venideros es una interrogante que, a raíz del terremoto devastador en Turquía y Siria, se ha puesto nuevamente en la mesa de debate. No obstante, para esta pregunta, hay un acercamiento científico atribuido a las vibraciones, en medio de los movimientos telúricos.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, la ‘anticipación’ de sismos es un asunto materia que sigue como materia de discusión, aunque hace referencia a que los animales pueden detectar una onda pequeña que viaja con mayor rapidez desde la fuente del terremoto y llega antes que una más grande.

Los residentes caminan a lo largo de un edificio derrumbado luego de un terremoto en la ciudad de Jandaris, en el campo de la ciudad de Afrin, en el noroeste de Siria, en la parte rebelde de la provincia de Alepo, el 6 de febrero de 2023. un terremoto de magnitud 7,8 que se originó en Turquía y se sintió en los países vecinos. - Foto: AFP

“Abundan las pruebas anecdóticas de animales, peces, aves, reptiles e insectos que exhiben un comportamiento extraño desde semanas hasta segundos antes de un terremoto. Sin embargo, el comportamiento consistente y confiable antes de los eventos sísmicos, y un mecanismo que explique cómo podría funcionar, aún nos elude. La mayoría, pero no todos, los científicos que investigan este misterio están en China o Japón”, asegura la agencia científica en su página oficial.

¿Aves presintieron tragedia en Turquía?

El lunes –6 de febrero– Turquía y Siria se vieron golpeadas por un terremoto de magnitud 7,8, cuyos alcances todavía no se han precisado. La tragedia ha cobrado la vida de más de 35.000 personas en ambos países y dejado un panorama de desolación y ruinas.

Posterior al movimiento telúrico, se viralizó un video en el que nuevamente las aves fueron protagonistas por su extraña conducta. El interrogante nuevamente fue si estas pudieron detectar lo que estaba a punto de ocurrir por su vuelo con señales de alteración.

Aves en Turquía - Foto: Twitter: @avia_pro

En ese sentido, especialistas en instinto animal como Juan Carlos Murillo, gerente de Respuesta de World Animal Protection, han intentado despejar dudas sobre un comportamiento que por muchos fue tildado de ‘inusual’.

“Los animales no predicen, tienen sentidos aumentados y perciben con mayor precisión las cosas en comparación con los humanos. Por ejemplo, los animales que usan para detectar explosivos y drogas, los humanos no tenemos esa capacidad de detección”, dijo Murillo.