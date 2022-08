Viral: reacción de niño con problemas auditivos al escuchar por primera vez

Las redes sociales se han convertido en escenarios de diferentes situaciones divertidas, serias, arriesgadas y otras conmovedoras. Ahora bien, allí se viralizó un video en el cual un menor, quien sufre de una discapacidad auditiva, cautivó la atención de todos.

En un clip compartido por la madre del menor identificado como Evan, se puede observar cuando una funcionaria de la salud se acerca al niño para poner en su oído un audífono, con el cual logrará escuchar por primera vez.

Una vez instalado el dispositivo auditivo, en el video se acerca un señor, quien al parecer es su padre, y lo saluda lo que rápidamente causó una sonrisa espontánea en el pequeño, quien logró escuchar por primera vez, luego de varios tratamientos.

La reacción de este niño logró conmover a muchos usuarios de la red social TikTok, por lo que el video ya cuenta con más de 23 millones de reproducciones.

“Ay mi vida, qué bonito, me estás escuchando bien nada más, no está pasando nada”, manifestó el hombre en el video.

Niño invidente le canta a la Virgen María

Recientemente, varios usuarios se percataron de un inesperado video que comenzó a circular, llenándose de emoción y ternura por la temática que manejaba. En el clip se presenta a Joel, un menor de edad de procedencia mexicana, quien entona un espiritual canto a la Virgen María.

El niño, de 11 años, aparece ubicado en un templo católico, mientras se acerca a una imagen de la madre de Jesús. El pequeño acaricia el escapulario que lleva puesto en el cuello, cantando el famoso tema María, mírame.

Joel, un niño invidente, lleva una chaqueta oscura, una camisa blanca y un pantalón negro al momento de entonar su canto, mostrando la espiritualidad que tiene y su devoción.

“María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto que tengo miedo y no sé rezar. Que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz”, dice el pequeño en su interpretación, a la vista de otros feligreses.

“Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más. Que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos”, agrega en su canto.

El contenido, que fue publicado a través de un canal de YouTube, deja en evidencia la potencia vocal del mexicano, mientras sus familiares lo graban cantándole a la Virgen María. Al final se observa que Joel se queda en silencio, agarrando sus manos en este espacio religioso.

Desde La Fe, semanario católico, se quiso mencionar un poco de la historia del menor de edad, manifestando que esta actividad la ha realizado desde que tiene cuatro años. Joel les expresó a sus papás el interés que sentía por “ser santo”, ya que era algo que quería mucho.

El videoclip ya suma más de 24 mil reproducciones en la plataforma de videos, donde varias personas han brindado palabras de apoyo y cariño hacia el niño por este acto religioso tan genuino.

“No dudes que hace rato tu madre María, Jesús y San José te miran, te abrazan y se complacen contigo”; “A pesar de no poder ver con los ojos del cuerpo, se siente cómo ve con los ojos del alma”; “Joel tiene muchos talentos que Dios le brindó”; “Él ve a la Virgencita con los ojos del alma y ella lo protege. A través de ella Dios lo escucha, escucha su cántico”; “Que Dios padre, Joel, te conceda algún día ser parte del coro de Los Ángeles para que puedas cantarle a la Virgen María”, son algunos de los mensajes recibidos por parte de fieles católicos y creyentes.

Por su parte, la Arquidiócesis Primada de México utilizó su página oficial de Facebook para hablar sobre este contenido y enviar unas emotivas palabras sobre los cantos devocionales que hace el niño desde muy pequeño. El mensaje de la entidad religiosa causó reacciones entre los seguidores, quienes se sorprendieron de la espiritualidad del mexicano.

“Es un niño invidente de la parroquia San Pedro Apóstol, en Cuajimalpa de Morelos, que suele cantarle a la Virgen María y a su hijo, Jesús, suplicándoles que lo miren y que le permitan a él mirarlos con los ojos del corazón”, se aprecia en el texto que compartió la Arquidiócesis.