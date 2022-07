Conductor del SITP se volvió viral por su parodia de Mafe Walker

Quienes han sabido sacarle el ‘jugo’ a la red social TikTok son los conductores del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), los cuales han protagonizado graciosas escenas, han replicado capítulos de series de televisión y han aprovechado la plataforma para mostrar también su día a día sobre las ruedas de estos autobuses.

La más reciente publicación que se hizo viral en TikTok, producida por uno de los integrantes de dicho gremio, ya suma miles de interacciones de los usuarios en la red social. Se trata de una grabación en la que un trabajador que porta el uniforme de la compañía de transporte realiza una imitación de la colombiana Mafe Walker.

Cabe recordar que Walker obtuvo cierta fama luego de que afirmara que podía comunicarse con los alienígenas, a través de un lenguaje de mutua comprensión. “Son ondas de sonido, frecuencias extremadamente altas aquí en la Tierra. Es una frecuencia galáctica y yo lo mando a través de mis cuerdas vocales. Suena raro, es una curiosidad (...) Soy un puente de comunicación entre lo divino y la Tierra”, aseguró la mujer ante las cámaras de Venga la Alegría de TV Azteca.

Fueron dichos minutos en pantalla los que la pusieron en el ojo de los internautas, quienes se encargaron de viralizar en redes sociales los sonidos que emitió Walker durante su aparición en el medio televisivo. Los mismos que fueron copiados en el video subido por el usuario laseso1712 en TikTok.

“Hola, mis amores. Hoy les hablo desde aquí, desde un lugar espiritual, desde un lugar sagrado, donde podemos invocar y sentir estos seres alienígenas”, dijo el conductor mientras se grababa en un bus del servicio SITP.

“Yo quiero que los dos cerremos los ojos y digamos... (emitiendo sonidos como Walker): Me amo, te amo, me encuentras, te encuentro”. Entre las frases que causó gracia entre los usuarios hubo una referida a una problemática usual del sistema de transporte: los colados.

“Te vas a colar por detrás. Te cierro la puerta. Me gritas “¡abra la puerta!” (repite los sonidos). Vas a bajarte, me timbras. Dos veces. Tres veces. Me da rabia, no paro”, expresaba mientras mantenía sus ojos cerrados y copiaba algunos de los gestos de la colombiana.

El video no tardó en obtener miles de reacciones de las personas en la red social, que le reconocieron la creatividad y el retrato de escenas frecuentes que viven los usuarios del sistema de transporte de la capital.

La publicación ya suma más de 27 mil ‘me gusta’, se ha compartido más de 4.000 veces y ha recibido más de 1.300 comentarios.

“Me hizo el día. Señora, recargue la tarjeta no sea tacaña”. “El día a día en el transporte público de Bogotá, jajajajajajja”. “Por eso es que se demoran tanto en llegar a la parada, jajajajaja”. Estos son algunos de los mensajes que dejaron en la bandeja de comentarios del video.

¿Mafe Walker en caso cerrado?

Mafe Walker se ha convertido en una de las personas más comentadas en las plataformas digitales desde hace varios meses, debido a la ola de reacciones que generaron sus contenidos, donde asegura que puede comunicarse y dialogar con seres fuera del plano terrenal. La colombiana ha despertado curiosidad en algunas personas, quienes se interesan en saber si lo que menciona la mujer es real o solo se trata de un montaje.

Recientemente, luego de enviar unas palabras al programa Buen Día, Colombia por la entrevista que le realizaron, la famosa mujer de TikTok despertó reacciones en varios usuarios de redes sociales con un inesperado clip que salió a la luz, donde supuestamente apareció en el reconocido programa de televisión ‘Caso Cerrado’, conducido por la doctora Ana María Polo.

De acuerdo con las versiones que han surgido en los escenarios digitales, Mafe Walker habría participado en uno de los capítulos de este comentado formato, debido al parecido que tiene con una mujer que llegó al estrado. Pese a que la persona que se observa en el video es más joven, conserva rasgos similares a los del rostro de la creadora de contenido.