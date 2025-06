Volodimir Zelenski confirma que la delegación ucraniana acudirá el lunes al nuevo encuentro con Rusia en Estambul

“La propuesta ucraniana, que hemos presentado a los rusos, es lógica y realista. Los rusos no han dado compartido su memorándum con nadie. Nosotros no lo tenemos, los turcos no lo tienen y los estadounidenses no lo tienen tampoco. Pese a todo, vamos a intentar lograr al menos algún avance en el camino hacia la paz”, explicó posteriormente en su habitual discurso vespertino.