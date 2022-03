Zelenski agradece el “fuerte apoyo” de España a Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció al presidente de España, Pedro Sánchez, el “fuerte apoyo” que está brindando ese gobierno a su país tras la invasión por parte de Rusia el pasado 24 de febrero.

Ambos mantuvieron una llamada telefónica, la segunda desde que Rusia inició la guerra en el país vecino, según informó el mandatario ucraniano en varios mensajes en Twitter.

En detalle de lo que conversaron, Zelenski explicó que informó a Sánchez “sobre la lucha del pueblo ucraniano contra la agresión rusa” y agradeció a España “la solidaridad con Ucrania y el haber brindado un fuerte apoyo”.

Hoy he conversado de nuevo con el presidente @ZelenskyyUa. Le he transmitido que juntos, con nuestros socios de la Unión Europea, seguiremos apoyando a Ucrania y al pueblo ucraniano en estos momentos difíciles. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 9, 2022

Asimismo, el mandatario ucraniano precisó que también han hablado sobre el “futuro común” en la Unión Europea, después de que Ucrania presentara formalmente la semana pasada su solicitud para sumarse al club europeo.

Por su parte, el presidente español indicó a través de un mensaje en su cuenta Twitter que le transmitió a Zelenski su respaldo. “Juntos, con nuestros socios de la Unión Europea, seguiremos apoyando a Ucrania y al pueblo ucraniano en estos momentos difíciles”.

Ambos presidentes mantuvieron una primera conversación telefónica el pasado 27 de febrero en la que Sánchez le trasladó “todo el apoyo y la solidaridad de España”.

En aquel momento, el Gobierno de España no apostaba por enviar armamento defensivo a Ucrania, como había reclamado Kiev, pero finalmente Pedro Sánchez dio marcha atrás y el pasado 2 de marzo anunció el envío de este tipo de asistencia, al margen de la ayuda humanitaria y el material como cascos y chalecos antibala ya enviado.

Este miércoles 9 de marzo, Zelenski también informó que Ucrania se está preparando para las próximas negociaciones con Rusia y defendió que el objetivo es “alcanzar la paz”. “Nuestra delegación volvió anoche de Bielorrusia. Escucharé su informe. Nos prepararemos para la próxima ronda de conversaciones por el bien de Ucrania. Por la paz”, aseveró en un mensaje a la nación.

En medio del conflicto armado, Zelenski advirtió que la situación no es un “juego de ping-pong” sino una cuestión de “vidas humanas”. “Ya es el decimocuarto día en que nos defendemos. El decimocuarto día de unidad. (...) La escala de la amenaza contra el Estado es máxima. La invasión ha traído hasta nuestro país a prácticamente todo el contingente que ha sido reunido para ello, pero la escala de nuestra respuesta es máxima también”, aseveró.

Con mucha valentía ha asumido el presidente de Ucrania este conflicto, que mantiene en jaque a su territorio. El pasado lunes por la noche se atrevió a decir que no tiene “miedo de nadie”, en un vídeo grabado desde la oficina de la Presidencia en Kiev, la primera vez que se le ve allí desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, comenzó la invasión.

“Estoy en Kiev. En la calle Bankova (residencia de la oficina del presidente) No me escondo. Y no tengo miedo de nadie. Durante todo el tiempo que sea necesario para ganar esta guerra”, recalcó Zelenski sentado en su despacho.

El presidente ucraniano confirmó así en su perfil oficial de Facebook que sigue en la capital y ha aprovechado para lanzar un mensaje presidencial en el que ha resaltado que “tiene lo más importante”, que es “la verdad”.

*Con información de Europa Press

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania será de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA.