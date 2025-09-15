Actor de ‘Resident Evil’ detenido en Nueva Jersey tras disparar a una mujer: conmoción en Hollywood

Un actor de Nueva Jersey que participó en la serie de videojuegos Resident Evil fue detenido tras un violento altercado de tráfico que terminó con un disparo hacia una mujer, informaron autoridades policiales del condado de Galloway Township.

El incidente ocurrió el pasado jueves cuando la víctima, Maritza Arias Galva, intentaba incorporarse desde su carril con la señal de giro activada, según documentos judiciales. Al parecer, el actor, identificado como Ernest W. Heinz, de 46 años, conducía un SUV blanco que habría cortado a la mujer al ingresar al tráfico, lo que escaló hacia amenazas verbales y finalmente un disparo.

De acuerdo con la declaración policial, el disparo impactó en la parte superior de la nariz de Arias-Galva. Aunque la herida fue grave, la mujer no perdió la conciencia ni sufrió lesiones vitales, y pudo describir tanto al agresor como su vehículo antes de recibir atención médica en Atlanticare Regional Medical Center.

Escena del incidente de ira en la carretera en Filadelfia el 11 de septiembre de 2025 | Foto: 6ABC Filadelfia / YouTube

Heinz huyó del lugar, conduciendo hacia el campus de la Universidad de Stockton, lo que provocó que se activase un protocolo de shelter-in-place, refugio dentro de instalaciones, por varias horas mientras la policía cerraba la zona para su captura.

El actor fue apresado horas más tarde en una residencia ubicada en Blue Heron Pines en Galloway Township, tras una investigación que incluyó descripción del vehículo, testimonio de la víctima y órdenes de allanamiento en varias viviendas y autos.

Tiene cargos formales por intento de homicidio, asalto agravado con arma de fuego y posesión ilícita de arma, entre otros.

El arresto sacudió a la comunidad universitaria de Stockton, que vivió momentos de tensión y desconcierto mientras se mantenía cerrada la mayor parte del campus. Autoridades universitarias señalaron que la alerta se emitió por precaución, aunque el incidente se produjo fuera de los terrenos oficiales de la universidad, cercanía suficiente para generar preocupación entre estudiantes y personal.

Primer plano del logotipo del Departamento de Policía de Nueva York en un coche de policía. | Foto: Getty Images

Entre los antecedentes del detenido, se encuentra que Heinz ha tenido participación en menores papeles cinematográficos como en la película J. Edgar y en programas de televisión como The Sopranos, además de prestar su rostro para dos entregas de videojuegos de Resident Evil.

Aunque su carrera parece estar inactiva desde hace varios años, el impacto mediático de este caso vuelve a colocarlo en el centro de la atención pública.