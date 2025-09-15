Suscribirse

Estados Unidos

Actor de ‘Resident Evil’ detenido en Nueva Jersey tras disparar a una mujer: conmoción en Hollywood

El arresto del intérprete desató indignación entre fanáticos y abrió un debate sobre la violencia en la industria del entretenimiento.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

15 de septiembre de 2025, 6:38 p. m.
EE.UU.
Mujer llama a la policía para denunciar que recibió un disparo en la cara durante un incidente de ira en la carretera, lo que resultó en el arresto de un actor de Nueva Jersey | Foto: Departamento de policía

Un actor de Nueva Jersey que participó en la serie de videojuegos Resident Evil fue detenido tras un violento altercado de tráfico que terminó con un disparo hacia una mujer, informaron autoridades policiales del condado de Galloway Township.

El incidente ocurrió el pasado jueves cuando la víctima, Maritza Arias Galva, intentaba incorporarse desde su carril con la señal de giro activada, según documentos judiciales. Al parecer, el actor, identificado como Ernest W. Heinz, de 46 años, conducía un SUV blanco que habría cortado a la mujer al ingresar al tráfico, lo que escaló hacia amenazas verbales y finalmente un disparo.

De acuerdo con la declaración policial, el disparo impactó en la parte superior de la nariz de Arias-Galva. Aunque la herida fue grave, la mujer no perdió la conciencia ni sufrió lesiones vitales, y pudo describir tanto al agresor como su vehículo antes de recibir atención médica en Atlanticare Regional Medical Center.

EE.UU.
Escena del incidente de ira en la carretera en Filadelfia el 11 de septiembre de 2025 | Foto: 6ABC Filadelfia / YouTube

Heinz huyó del lugar, conduciendo hacia el campus de la Universidad de Stockton, lo que provocó que se activase un protocolo de shelter-in-place, refugio dentro de instalaciones, por varias horas mientras la policía cerraba la zona para su captura.

El actor fue apresado horas más tarde en una residencia ubicada en Blue Heron Pines en Galloway Township, tras una investigación que incluyó descripción del vehículo, testimonio de la víctima y órdenes de allanamiento en varias viviendas y autos.

Contexto: La mujer más buscada por el FBI en Florida: huyó con 34 millones de dólares del covid

Tiene cargos formales por intento de homicidio, asalto agravado con arma de fuego y posesión ilícita de arma, entre otros.

El arresto sacudió a la comunidad universitaria de Stockton, que vivió momentos de tensión y desconcierto mientras se mantenía cerrada la mayor parte del campus. Autoridades universitarias señalaron que la alerta se emitió por precaución, aunque el incidente se produjo fuera de los terrenos oficiales de la universidad, cercanía suficiente para generar preocupación entre estudiantes y personal.

EE.UU.
Primer plano del logotipo del Departamento de Policía de Nueva York en un coche de policía. | Foto: Getty Images

Entre los antecedentes del detenido, se encuentra que Heinz ha tenido participación en menores papeles cinematográficos como en la película J. Edgar y en programas de televisión como The Sopranos, además de prestar su rostro para dos entregas de videojuegos de Resident Evil.

Contexto: Robert F. Kennedy Jr. vincula videojuegos, medicamentos psiquiátricos y redes sociales con tiroteos masivos en EE. UU.

Aunque su carrera parece estar inactiva desde hace varios años, el impacto mediático de este caso vuelve a colocarlo en el centro de la atención pública.

Autoridades hicieron un llamado para que ante situaciones similares de ira en carretera las personas eviten confrontaciones, mantengan distancia segura y si es necesario, rindan informes a la policía. Arias Galva, por su parte, expresó que lo más importante fue que sobrevivió, pensando siempre en sus hijos, y pidió que se haga justicia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Las preguntas de los funcionarios de la Fiscalía a la fiscal Luz Adriana Camargo tras la polémica resolución de traslados

2. Alcalde de Arauca culpa directamente al presidente Petro de lo ocurrido: “me toca sacar de mi sueldo”

3. Petrismo propone legalizar la cocaína y sugiere dar la discusión en Estados Unidos: “Hay una oportunidad”

4. “Nunca Maduro se había sentido tan en peligro”: círculo del dictador se estaría preparando para una operación militar de EE. UU.

5. Atlético Nacional sentencia a Javier Gandolfi: confirman drástica decisión de los directivos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

HollywoddActordisparoDetenciónnueva jersey

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.