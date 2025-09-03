Actualización urgente del Seguro Social en Estados Unidos: lo que debe saber si recibe beneficios en septiembre

La Administración de Seguro Social (SSA), informó que este mes de septiembre entran en vigencia cambios significativos que podrían modificar los beneficios a los cuales tienen derecho cientos de personas en Estados Unidos.

Por eso, es necesario que los beneficiarios revisen su cuenta en línea para que se aseguren de que su información esté actualizada, con el fin de no tener inconvenientes a la hora de recibir los pagos.

Cambios que entrarán en vigencia a partir del mes de septiembre

Transición obligatoria a pagos electrónicos

De acuerdo a lo que se informa en el blog oficial ssa.gov, a partir del 30 de septiembre de 2025 se prevé que la Administración del Seguro Social deje de emitir cheques en papel para el pago de beneficios.

Con esta medida, se busca reducir fraudes, pérdidas y costos administrativos.

Los beneficiarios deben establecer un depósito directo o inscribirse en la tarjeta de débito directo Direct Express.

Según lo ha expresado el Departamento del Tesoro, menos del 1% de los beneficiarios, todavía recibe cheques en papel, por lo que la invitación es que hagan parte de la transición antes de que llegue la fecha de pago.

“Para la mayoría de quienes ya utilizan pagos electrónicos, nada cambia. Pero para el pequeño grupo que aún depende de cheques en papel, el impacto es significativo”, declaróa Newsweek Kevin Thompson, director ejecutivo de 9i Capital Group.

Además, agregó: “Muchas de estas personas no tienen cuenta bancaria, no usan internet y necesitarán ayuda práctica para hacer el cambio”.

Por otra parte, este cambio traerá beneficios a la SSA, debido a que los cheques en papel son más caros y emitirlos le cuestan al Gobierno al rededor de 0.50 dólares, mientras que una transferencia electrónica de fondos le cuesta menos de 0.15 dólares.

Programación de pagos en septiembre

La SSA comenzará a enviar los pagos mensuales de septiembre a más de 74 millones de personas, acompañados de indicaciones sobre fechas y montos

El calendario de pagos de septiembre se mantiene según el esquema regular:

SSI, el primero de septiembre.

Jubilados previos a mayo de 1997, el 3 de septiembre.

Pagos escalonados, los días 10, 17 y 24, de acuerdo a la fecha de nacimiento del beneficiario.

Tenga en cuenta que, debido al Día del Trabajo, los receptores de SSI ya recibieron dos pagos en agosto (el 1 y el 29) y no recibirán pago adicional en septiembre, de acuerdo a lo que se informa en Austin American Statesman.

Los pagos eléctrónicos entrarán a reemplazar los pagos en papel. | Foto: Getty Images

Recomendaciones básicas para los beneficiarios

Verificar el calendario de

Revise las fechas oficiales de la SSA para confirmar cuando recibirá su pago.

Supervisar tus ingresos laborales

Si aún continúa trabajando, lleve un registro de sus ingresos para no exceder el límite y evitar deducciones en sus beneficios.

Actualizar su información bancaria

Verifique que su información bancaria sigue activa, para que pueda recibir los beneficios sin problema.

Así evitará retrasos o pagos devueltos.

Mantener contacto con la SSA

Si nota algún error en el monto o fecha de tu pago, comunícate de inmediato con la SSA, ya sea para aclarar la situación por vía telefónica o para agendar una cita.

Guardar comprobantes de pagos y avisos

Conserve los estados de cuenta y notificaciones que envía la SSA.