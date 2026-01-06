Estados Unidos

Archivos Epstein: Departamento de Justicia sigue revisando millones de documentos que no han sido publicados

Las autoridades en Estados Unidos están revisando más de dos millones de documentos que pueden estar relacionados con el caso Epstein.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
6 de enero de 2026, 2:25 p. m.
Archivos de Epstein siguen siendo noticia.
Archivos de Epstein siguen siendo noticia. Foto: U.S Department of Justice

El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó este lunes, 5 de enero, que se encuentra revisando más de dos millones de documentos que podrían estar relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En diciembre de 2025, el Departamento comenzó a divulgar parte de los documentos de la larga investigación sobre Jeffrey Epstein, un acaudalado financiero que murió en una cárcel de Nueva York, en 2019, mientras esperaba su juicio por tráfico de menores con fines sexuales.

x
427 representantes a la Cámara de EE. UU. votaron a favor de revelar los archivos de Jeffrey Epstein. El proyecto recibió 1 voto en contra. Foto: Rick Friedman / Colaborador/Getty Images - Win McNamee / Fotógrafo de plantilla/Getty Images

Sin embargo, el Departamento no cumplió el plazo legal establecido en la denominada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, la cual señalaba que todos los archivos debían publicarse con un límite de tiempo máximo del 19 de diciembre.

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, se refiere a la operación en la que se capturó a Maduro: cerca de 200 militares habrían participado

En una carta enviada el lunes a un juez federal, el Departamento de Justicia indicó que más de dos millones de documentos permanecen “en diversas fases de revisión”, lo que también retrasaría su publicación.

Noticias Estados Unidos

Estas fueron las palabras de Cilia Flores a Nicolás Maduro minutos antes de su captura

Noticias Estados Unidos

Gripa en niveles críticos: Nueva York registra un récord histórico de hospitalizaciones en una sola semana

Deportes

No solo es el mundial de fútbol: Estados Unidos será sede de los eventos deportivos más importantes de 2026

Noticias Estados Unidos

Los niños pagan: Donald Trump recorta presupuesto a estados demócratas para este 2026, año de elecciones gubernamentales

Noticias Estados Unidos

Escasez laboral impulsa propuesta republicana para regularizar a migrantes en la construcción

Noticias Estados Unidos

Rechazo de la Otan y Europa al intento de Donald Trump de controlar Groenlandia

Noticias Estados Unidos

“No me importa lo que diga la ONU”: la frase de Rubio que vuelve a sonar con fuerza

Mundo

Fiscal de un país aliado de EE. UU. solicita la extradición de Nicolás Maduro

Mundo

Cuba publica la identidad y las fotografías de los 32 cubanos muertos tras operación de EE. UU. en Caracas

Según la carta, hasta ahora se han publicado, en cumplimiento de la ley, unos 12.285 documentos que suman más de 125.000 páginas, pero que representan menos del 1 % del total actualmente en revisión.

Asimismo, el Departamento de Justicia señaló que el 24 de diciembre logró identificar más de un millón de archivos que no estaban incluidos en la revisión inicial.

Según se indica, puede que algunos de esos documentos estén duplicados, lo que incrementa su volumen, por tanto, necesitarán ser objeto de “procesamiento y desduplicación”, precisa la carta.

“Queda un trabajo sustancial por hacer”, señala la misiva, firmada por la fiscal general, Pam Bondi, y otros responsables, que también anunciaron que más de 400 abogados del Departamento de Justicia dedicarán “las próximas semanas” a revisar los documentos y darle celeridad al proceso.

Al menos cien empleados del FBI, formados en el tratamiento de “información sensible de las víctimas”, colaborarán en el proceso.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se enfrenta a fuertes críticas del Partido Demócrata por no haber publicado a tiempo todos los archivos relacionados con Epstein.

La administración Trump ha defendido su gestión de los documentos, señalando la necesidad de proteger información sensible sobre las víctimas.

Departamento de Justicia de Estado Unidos revela nuevo lote de documentos del caso de Jeffrey Epstein; salen a la luz más fotos de famosos
Fotografías comprometedoras de Jeffrey Epstein Foto: U.S Department of Justice

Recientemente, en un mensaje de Navidad, el presidente Donald Trump hizo polémicas declaraciones en relación con los implicados en el caso Epstein.

“Feliz Navidad a todos, incluyendo a los muchos sinvergüenzas que adoraban a Jeffrey Epstein, le daban montones de dinero, iban a su isla, asistían a sus fiestas y creían que era el mejor tipo del mundo, solo para abandonarlo como a un perro cuando la cosa se puso muy fea”, indicó Donald Trump.

Polémicas afirmaciones de Donald Trump refiriéndose a Jeffrey Epstein en medio de mensaje navideño: “los muchos sinvergüenzas que adoraban a Jeffrey Epstein”

En la carta del lunes, los responsables del Departamento de Justicia indicaron que deben revisar los documentos “manualmente” para detectar “información de identificación de las víctimas”.

*Con información de AFP.

Más de Noticias Estados Unidos

.

Estas fueron las palabras de Cilia Flores a Nicolás Maduro minutos antes de su captura

Alerta por aumento de casos de gripe H3N2 en Reino Unido: ¿cómo identificar los síntomas?

Gripa en niveles críticos: Nueva York registra un récord histórico de hospitalizaciones en una sola semana

Deportes USA

No solo es el mundial de fútbol: Estados Unidos será sede de los eventos deportivos más importantes de 2026

Trump avión

Los niños pagan: Donald Trump recorta presupuesto a estados demócratas para este 2026, año de elecciones gubernamentales

EE.UU.

Escasez laboral impulsa propuesta republicana para regularizar a migrantes en la construcción

OTAN y países europeos a las declaraciones de Donald Trump sobre el control de Groenlandia

Rechazo de la Otan y Europa al intento de Donald Trump de controlar Groenlandia

Data set files 8: Jeffrey Epstein, U.S Department of Justice

Archivos Epstein: Departamento de Justicia sigue revisando millones de documentos que no han sido publicados

El senador republicano Marco Rubio se opuso desde el primer momento a la designación de Manes como embajadora en Colombia.

“No me importa lo que diga la ONU”: la frase de Rubio que vuelve a sonar con fuerza

Avión del secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, declara emergencia sobre el Atlántico

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, se refiere a la operación en la que se capturó a Maduro: cerca de 200 militares habrían participado

El proceso para obtener la green card por matrimonio enfrenta mayores controles y revisiones por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Casarse ya no basta: la alerta migratoria para parejas que buscan la green card

Noticias Destacadas