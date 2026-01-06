Archivos Epstein: Departamento de Justicia sigue revisando millones de documentos que no han sido publicados

El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó este lunes, 5 de enero, que se encuentra revisando más de dos millones de documentos que podrían estar relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En diciembre de 2025, el Departamento comenzó a divulgar parte de los documentos de la larga investigación sobre Jeffrey Epstein, un acaudalado financiero que murió en una cárcel de Nueva York, en 2019, mientras esperaba su juicio por tráfico de menores con fines sexuales.

427 representantes a la Cámara de EE. UU. votaron a favor de revelar los archivos de Jeffrey Epstein. El proyecto recibió 1 voto en contra. Foto: Rick Friedman / Colaborador/Getty Images - Win McNamee / Fotógrafo de plantilla/Getty Images

Sin embargo, el Departamento no cumplió el plazo legal establecido en la denominada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, la cual señalaba que todos los archivos debían publicarse con un límite de tiempo máximo del 19 de diciembre.

En una carta enviada el lunes a un juez federal, el Departamento de Justicia indicó que más de dos millones de documentos permanecen “en diversas fases de revisión”, lo que también retrasaría su publicación.

Según la carta, hasta ahora se han publicado, en cumplimiento de la ley, unos 12.285 documentos que suman más de 125.000 páginas, pero que representan menos del 1 % del total actualmente en revisión.

Asimismo, el Departamento de Justicia señaló que el 24 de diciembre logró identificar más de un millón de archivos que no estaban incluidos en la revisión inicial.

Según se indica, puede que algunos de esos documentos estén duplicados, lo que incrementa su volumen, por tanto, necesitarán ser objeto de “procesamiento y desduplicación”, precisa la carta.

“Queda un trabajo sustancial por hacer”, señala la misiva, firmada por la fiscal general, Pam Bondi, y otros responsables, que también anunciaron que más de 400 abogados del Departamento de Justicia dedicarán “las próximas semanas” a revisar los documentos y darle celeridad al proceso.

Al menos cien empleados del FBI, formados en el tratamiento de “información sensible de las víctimas”, colaborarán en el proceso.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se enfrenta a fuertes críticas del Partido Demócrata por no haber publicado a tiempo todos los archivos relacionados con Epstein.

La administración Trump ha defendido su gestión de los documentos, señalando la necesidad de proteger información sensible sobre las víctimas.

Fotografías comprometedoras de Jeffrey Epstein Foto: U.S Department of Justice

Recientemente, en un mensaje de Navidad, el presidente Donald Trump hizo polémicas declaraciones en relación con los implicados en el caso Epstein.

“Feliz Navidad a todos, incluyendo a los muchos sinvergüenzas que adoraban a Jeffrey Epstein, le daban montones de dinero, iban a su isla, asistían a sus fiestas y creían que era el mejor tipo del mundo, solo para abandonarlo como a un perro cuando la cosa se puso muy fea”, indicó Donald Trump.

En la carta del lunes, los responsables del Departamento de Justicia indicaron que deben revisar los documentos “manualmente” para detectar “información de identificación de las víctimas”.

*Con información de AFP.