Molestias por el clima

Marcos Llorente, mediocampista de Atlético de Madrid, declaró después del partido vs. PSG que “es imposible, hace un calor terrible. Me dolían los dedos de los pies, las uñas. No podía parar ni empezar. Al final, es increíble. Como a todos nos pasa lo mismo, no hay queja”.