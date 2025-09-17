Suscribirse

Estados Unidos

Así estará el clima en Miami para el final de la semana a días del cambio de estación: aliste la sombrilla

Habrá formaciones de tormentas eléctricas entre sábado y domingo.

Redacción Mundo
17 de septiembre de 2025, 10:09 p. m.
x
Aun en días lluviosos, el calor persiste en Miami durante esta época. | Foto: Getty Images

El clima en Miami, la ciudad más grande del estado de Florida, está viviendo una temporada pasada de lluvia y eventos meteorológicos que incluyen tormentas eléctricas.

Desde el viernes, la media en la temperatura estará por los 29° C durante las horas del día, con una ligera disminución en la noche. Sin embargo, la sensación será más alta y podría alcanzar los 37 °C.

Contexto: Violencia en alta mar: crucero más grande del mundo regresa a Miami poco después de zarpar tras fuerte pelea entre pasajeros

Por su parte, la probabilidad pasará del 50 %, por lo que se esperan lluvias a lo largo del día. Incluso, es posible que se generen algunas inundaciones repentinas por ráfagas de lloviznas fuertes.

x
Los días lluviosos en la ciudad suelen generar charcos grandes y algunas inundaciones. | Foto: Getty Images

Igualmente, la humedad se presenta en un valor del 75 %, lo que indica una cantidad de agua considerable, que además aumentará la sensación de calor en la costa.

Así bien, la nubosidad será alta y el sol empezará a ser fuerte hasta el domingo, aunque habrá intervalos con este.

Sábado y domingo se prevé la formación de tormentas eléctricas que puede generar algunos riesgos.

Se recomienda no estar en campos abiertos durante el evento eléctrico, ni ponerse cerca a los árboles, ya que estos son fuertes conductores de electricidad.

En el caso de las playas, debe estar atento a las indicaciones de la bandera de seguridad, que normalmente se ubica en el andamio del guardacostas y salvavidas.

x
Este tipo de color que el mar no está en condiciones para el uso de bañistas. | Foto: Getty Images

Por estos días y ante las precipitaciones, el color está en naranja, lo que indica que si bien se puede ingresar al mar, sus condiciones puede resultar indescifrables y debe tener precaución.

En el caso de que haya rayos y truenos, es probable que se ice una bandera negra o con el símbolo de tormenta, e indica que tiene que evacuar inmediatamente la playa para proteger su integridad física.

Por ahora no se reportan formaciones de tormentas tropicales o huracanes, en medio de la época propicia para estos eventos climáticos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así estará el clima en Miami para el final de la semana a días del cambio de estación: aliste la sombrilla

2. Yana Karpova enfrenta fuerte problema de salud; su novio preocupó con angustiante video

3. El cine se disfruta mejor en el agua: impactante pantalla flotante crea tendencia en Nueva York

4. “El descertificado es Petro, no el país”: César Gaviria lanza duras críticas contra el mandatario por “las concesiones a criminales”

5. Agónico gol de Van Dijk salvó a Liverpool ante Atlético de Madrid en Champions: Simeone acabó furioso

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosClimaMiami

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.