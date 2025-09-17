Así estará el clima en Miami para el final de la semana a días del cambio de estación: aliste la sombrilla

El clima en Miami, la ciudad más grande del estado de Florida, está viviendo una temporada pasada de lluvia y eventos meteorológicos que incluyen tormentas eléctricas.

Desde el viernes, la media en la temperatura estará por los 29° C durante las horas del día, con una ligera disminución en la noche. Sin embargo, la sensación será más alta y podría alcanzar los 37 °C.

Por su parte, la probabilidad pasará del 50 %, por lo que se esperan lluvias a lo largo del día. Incluso, es posible que se generen algunas inundaciones repentinas por ráfagas de lloviznas fuertes.

Los días lluviosos en la ciudad suelen generar charcos grandes y algunas inundaciones. | Foto: Getty Images

Igualmente, la humedad se presenta en un valor del 75 %, lo que indica una cantidad de agua considerable, que además aumentará la sensación de calor en la costa.

Así bien, la nubosidad será alta y el sol empezará a ser fuerte hasta el domingo, aunque habrá intervalos con este.

Sábado y domingo se prevé la formación de tormentas eléctricas que puede generar algunos riesgos.

Se recomienda no estar en campos abiertos durante el evento eléctrico, ni ponerse cerca a los árboles, ya que estos son fuertes conductores de electricidad.

En el caso de las playas, debe estar atento a las indicaciones de la bandera de seguridad, que normalmente se ubica en el andamio del guardacostas y salvavidas.

Este tipo de color que el mar no está en condiciones para el uso de bañistas. | Foto: Getty Images

Por estos días y ante las precipitaciones, el color está en naranja, lo que indica que si bien se puede ingresar al mar, sus condiciones puede resultar indescifrables y debe tener precaución.

En el caso de que haya rayos y truenos, es probable que se ice una bandera negra o con el símbolo de tormenta, e indica que tiene que evacuar inmediatamente la playa para proteger su integridad física.