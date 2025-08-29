Así estará el clima en Nueva York y alrededores para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Con el verano llegando a su fin, los días de calor sofocante en Nueva York parecen haber terminado, con una sensación térmica más fresca.

Ad portas del otoño, Manhattan, el Bronx, Queens y Brooklyn gozarán de un fin de semana cuyas temperaturas oscilarán entre los 24° C y 26° C durante el día, según el Weather Channel.

Aun en la noche, el termómetro no bajará de 21° C, sin embargo, ya empezarán las madrugadas que pueden requerir pantalón y alguna prenda extra para los primeros indicios de frío.

El Bronx es una de las zonas más habitadas de Nueva York | Foto: Getty Images

Desde las 22:00, hora local de la costa este, se sentirán unos 18 °C, con la mínima de 14 °C, al comenzar la mañana con la puesta del sol.

El día se empezará a sentir más corto, ya que el sol tendrá su ocultamiento alrededor de las 19:30.

No se reportan indicios de frentes de lluvia, a pesar de que es la época propicia para la formación de tormentas tropicales con potencial de huracán en el Atlántico Norte.

Incluso, no hay vientos fuertes registrados, haciendo de estas semanas una buena época para recorrer Manhattan.

La nubosidad y la humedad serán bajas, por lo que puede que haya rayos de sol con alto índice de UV en las horas del día.

Por su parte, las playas cercanas no cuentan con ninguna restricción importante, después de que varias tuvieran que ser restringidas por mareas y vientos fuertes causados por el huracán Erin.