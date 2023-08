“Buscando una vida mejor”: la historia de una mujer que, con 103 años, busca asilo en Estados Unidos

Pese a la insistencia de las autoridades a no tomar vías irregulares, no son pocos quienes se inclinan por ellas. La migración hacia la nación norteamericana sigue alcanzando máximos. De acuerdo con el Center for Inmigration Studies, citado por France 24, la cifra de extranjeros allí llegó a 47 millones de personas (aunque en su mayoría con estatus avalado). Sin embargo, está también la otra ‘orilla’ de quienes no han podido ingresar legalmente.