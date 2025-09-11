Caos en vigilia de Charlie Kirk: fuerte pelea se desata tras comentarios en contra del activista

Se reportó una fuerte pelea este jueves, 11 de septiembre, en medio de una vigilia por el activista político Charlie Kirk, que falleció el pasado miércoles tras sufrir un atentado cuando se encontraba en un evento universitario, frente a cientos de espectadores.

Los videos de los asistentes al homenaje dan cuenta del momento en el que un gran grupo de personas inició una pelea al empujarse y golpearse entre sí. Al parecer, la riña empezó porque un hombre gritó: “joder a Charlie Kirk”, en el lugar donde algunos estaban rindiendo un momento solemne.

Homenaje a Charlie Kirk. | Foto: Tomada de redes sociales

“¡Denle una paliza!”, gritó otra persona de la multitud. El momento ocurrió en el Capitolio del estado de Idaho, ubicado en la ciudad de Boise. Los videos también muestran a las personas gritando y corriendo por el lugar. Los hechos desataron controversia en las redes sociales, con opiniones diferentes.

Kirk fue asesinado el miércoles 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah, cuando estaba dirigiendo un debate político. Había ganado fama en el país y espacio en el gobierno al defender sus ideales de ultraderecha, usualmente polémicas. Además, fue fundador de la organización Turning Open USA, que es un grupo de acción política conservador.

Su compañía envía representantes a más de 850 universidades alrededor de Estados Unidos para llevar a cabo debates sobre economía, inmigración, derechos reproductivos o identidad sexual. El evento del miércoles correspondía a una gira en la que estaba Kirk, cuando recibió un disparo en el cuello.

Ante la situación, decenas de políticos nacionales e internacionales, además de otras figuras influyentes del mundo, han condenado la violencia que se evidenció. Incluso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ante la prensa que, pese a que quiere que se haga justicia y se imponga mano dura en contra del tirador, pidió a los ciudadanos no ejercer violencia.

Charlie Kirk era padre de dos niñas. | Foto: Tomada de redes sociales

Kirk fue un aliado clave del mandatario estadounidense, pues junto con su organización logró convencer a republicanos, que normalmente no votan, a ir a las urnas para elegir a Trump como jefe de Estado.