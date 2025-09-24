Colombiana en Estados Unidos revela cuál es la pregunta más rara que le han hecho, luego de confesar que es latina

Los videos de humor son el fuerte de Daniela Herrera, una colombiana que vive en Estados Unidos desde hace varios años.

Dentro de sus contenidos, se ha referido a las cosas más insólitas que le han preguntado sobre Colombia, por lo que ha decidido compartir su experiencia con sus seguidores en redes.

¿Cuáles son las preguntas más raras que le han hecho a la creadora de contenido?

En uno de sus más recientes videos, la creadora de contenido decidió contarle a sus seguidores lo que las personas pueden pensar sobre Colombia y los colombianos.

Lo simpático de esta experiencia, es el tipo de preguntas que le han hecho sobre el país y algunas de ellas, ni siquiera se las imagina.

Daniela confiesa que en un principio le disgustaban los comentarios que se hacían sobre Colombia, pero con el tiempo ha aprendido a tomar las cosas con buen humor.

Uno de los comentarios más insólitos que le han hecho después de decir que es colombiana fue el siguiente:

‘En tu país no pueden tener perros, ¿cierto? Como son tan pobres, entonces no tienen cómo alimentarlos”, dijo Herrera.

Aunque el comentario le molestó, ella reconoce que no ha sido lo único raro que le han dicho. También le han preguntado si en Colombia hay carreteras o cómo hacen para trasportarse, con lo que le quedó claro que varios extranjeros piensan que Colombia es una selva.

Otro caso al que hizo referencia, fue cuando alguien la vio en una ocasión con un celular, ya que pensó que en su país no había medios de comunicación y menos que estuvieran tan avanzados.

¿Qué dicen sus seguidores?

A medida que Daniela iba contando sus experiencias, sus seguidores decidieron comenzar a compartirle las de ellos, algunas las cuales leyó la creadora de contenido.

“Otra de las cosas que me preguntaron fue si en Colombia teníamos carros o si había escaleras eléctricas”, dijo uno de sus seguidores.

Otro seguidor compartió la siguiente anécdota: “De las cosas que me han dicho es que si teníamos vacas y alguien me dijo que no había ido nunca a Colombia porque le daban mucho miedo las serpientes; piensa que estamos repletos de ellas. Yo creo que se refería al Amazonas”, afirmó.

“Una vez me preguntaron en qué parte de México estaba Colombia, y otra persona me dijo que solo quería ir al país únicamente a conocer la tumba del innombrable (…) ustedes saben de quién estoy hablando”, leyó Daniela en otro comentario.

Han sido varias las reacciones que han generado este tipo de anécdotas y mientras hay algunos que los toman con buen humor y se ríen de las ocurrencias, otros no piensan que sean divertidos en lo más mínimo.