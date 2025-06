‘Cómo entrenar a tu dragón’ regresa con actores reales: todo sobre la película que promete romper en taquilla

Desde su anuncio en febrero de 2023, la esperada adaptación en acción real de How to Train Your Dragon ha generado interés entre cinéfilos y fanáticos de la saga original. Dirigida por Dean DeBlois, autor y cineasta detrás de la trilogía animada nominada al Óscar, la película debutará en cines de Estados Unidos el 13 de junio de 2025, tras un retraso provocado por la huelga SAG‑AFTRA.

El filme recrea la emblemática isla de Berk con un impresionante set en Irlanda del Norte, inspirado en viajes a Islandia y Escocia. El nivel de detalle es tan alto que, según los actores, incluso se puede percibir el olor del pescado fresco en el mercado nórdico, lo que refuerza la sensación de realismo e inmersión.

El uso de escenarios reales y artefactos de época fortalece la atmósfera vikinga, un esfuerzo bien recibido por Mason Thames y Nico Parker.

Thames, de 17 años, interpreta a Hiccup, un joven vikingo con espíritu curioso y sensible. Originario de Dallas, el actor saltó a la fama por su actuación en The Black Phone y fue incluido en la lista 30 Under de Forbes 2025. Su rol como Hiccup refleja su trayectoria personal, pues creció vestido como el personaje y afirma que encarna una conexión “tan emocional como gratificante”.

La actriz Nico Parker, hija de Thandiwe Newton, da vida a Astrid Hofferson. A pesar de las críticas en redes por diferencias respecto a la Astrid animada, Parker defendió con firmeza que su enfoque busca representar la personalidad del personaje más allá de la apariencia, y DeBlois respaldó su elección por transmitir valores y fuerza.

El elenco se complementa con actores como Gerard Butler, quien regresa como Stoick, el padre de Hiccup, y Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, entre otros que aportan continuidad al reparto original. La combinación de actores veteranos y jóvenes talentos promete fidelidad y coherencia con la saga previa incluyendo la banda sonora del compositor John Powell, que vuelve para esta versión.

Las primeras críticas son mixtas. Algunos elogian su fidelidad al filme animado y la riqueza de efectos visuales, mientras que otros lamentan la ausencia de novedades narrativas y menor chispa emocional. Usuarios en Reddit destacan que la adaptación es “competente e inofensiva, pero no supera al original”. Aun así, muchos coinciden en que conserva la magia de la amistad entre Hiccup y Toothless, apoyada en secuencias espectaculares y una narrativa sólida.

Se anticipa que la película abra bien la temporada de verano, con un presupuesto estimado en 150 millones USD y un seguimiento asegurado por fans de la saga animada, que generó ingresos superiores a 1.6 mil millones USD. Además, Universal ya planea una secuela para el 11 de junio de 2027, reflejo de su confianza en el proyecto.