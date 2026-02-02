Estados Unidos

Crisis de salud en Minnesota por ofensiva de ICE: “Las personas mueren innecesariamente”

La complejidad no es solo migratoria. Las autoridades han tenido que intervenir para hacer llegar medicamentos a pacientes.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
2 de febrero de 2026, 8:23 p. m.
Los residentes de Minnesota tienen miedo de poner un pie en un andén.
Los residentes de Minnesota tienen miedo de poner un pie en un andén. Foto: Composición SEMANA | getty images

Minnesota ha atravesado semanas complejas durante el primer mes de 2026, en medio de la ofensiva del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra inmigrantes en situación irregular, una estrategia que ha comenzado a generar repercusiones en las necesidades básicas de la población.

Tanto personas que requieren atención médica como personal sanitario han expresado temor de acudir a centros de salud, ante el riesgo de operativos migratorios. Así que los proveedores de salud están optando por alternativas domiciliarias con el fin de cubrir la necesidad primaria de salubridad de la ciudadanía.

Los residentes tienen miedo

“Estamos viendo que los residentes no quieren salir de sus casas, no quieren ir a trabajar, no quieren ir a sus citas médicas, no quieren ir a sus chequeos programados regularmente, posponen cirugías, posponen atención médica”, declaró Angela Conley, comisionada del condado de Hennepin, lugar en el que murió Renee Good.

Agentes de ICE implicados en muerte del manifestante en Mineápolis, Alex Pretti, fueron suspendidos

Según Conley, los residentes temen cuando ven autos desconocidos a las afueras de los centros médicos, lo que ha provocado que muchos de ellos eviten asistir y cumplir sus citas médicas, aun si es una emergencia.

Estados Unidos

Yesenia Mata, la latina que Mamdani designó para defender a inmigrantes y veteranos

Estados Unidos

El Kennedy Center cierra sus puertas: Donald Trump hizo anuncio este domingo

Estados Unidos

Día de la Marmota en EE. UU.: la predicción simbólica que marca el final del invierno

Estados Unidos

Fuertes temblores en Estados Unidos este lunes: el USGS reportó al menos 20 movimientos telúricos durante la mañana en importante estado

Estados Unidos

Alerta sanitaria en centro de detención de ICE en Texas: confinan la instalación tras brote de sarampión

Estados Unidos

Pánico en Estados Unidos: podrían volver los arrestos de ICE en medio de entrevistas para la green card

Estados Unidos

Millonario recaudo en el primer fin de semana del documental de Melania Trump

Estados Unidos

Bruce Springsteen canta en las calles de Minneapolis en protesta por operativos migratorios del Gobierno de Trump

Estados Unidos

Caso Luigi Mangione: un hombre se hace pasar por agente del FBI, con un cortador de pizzas como arma, para liberarlo de prisión

Mundo

Juez bloquea arrestos de refugiados en Minnesota ordenados por el gobierno de Donald Trump

Pacientes embarazadas están dando a luz en sus hogares; personas con diabetes diluyen o suspenden el uso de insulina; y pacientes lesionados o enfermos evitan acudir a hospitales y posponen cirugías. Conley añadió que esta realidad también aplica para los residentes legales permanentes; no es una realidad exclusiva para los inmigrantes que permanecen irregularmente.

Las fuerzas del orden detienen a un manifestante durante una manifestación y vigilia frente al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, Texas, el 28 de enero de 2026. Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre, Adrián Conejo Arias, solicitantes de asilo ecuatorianos que fueron arrestados el 20 de enero en Minneapolis por agentes del ICE, se encuentran retenidos en el centro junto con otras personas detenidas por el ICE.
Las fuerzas del orden detienen a un manifestante durante una manifestación y vigilia frente al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, Texas, el 28 de enero de 2026. Foto: AFP

Se convierte en una problemática de salud

Por su parte, Munira Maalimisaq, fundadora de una de las clínicas comunitarias más importantes del estado, advirtió que la situación está derivando en una crisis del sistema de salud. Según explicó, el temor se ha extendido incluso a personas con estatus legal. “Las personas documentadas no asisten a sus citas médicas. Las personas que tienen la ciudadanía no vienen”, afirmó.

Maalimisaq añadió: “Las personas mueren innecesariamente”. La preocupación es ante la posible exacerbación de enfermedades crónicas y emergencias agudas.

El 20 de enero, la agencia AP dio a conocer el caso de una mujer embarazada que optó por evitar sus controles médicos ante la ofensiva de ICE. Una enfermera la encontró posteriormente en su vivienda, en pleno trabajo de parto.

Se organizan “observadores de ICE”: entrenan para vigilar a los agentes y alertar a la comunidad en medio de los operativos
x
Imágenes de la protesta en Minnesota. Foto: Getty

La agencia también documentó el caso de un paciente con cáncer de riñón que fue detenido en instalaciones migratorias y quedó incomunicado, sin acceso a sus medicamentos esenciales, lo que obligó a una intervención legal para garantizar su tratamiento.

Roli Dwivedi, expresidente de la Academia de Médicos de Familia de Minnesota, advirtió sobre la gravedad de la situación. “Nuestros lugares de curación están bajo asedio”, afirmó. Dwivedi aseguró que ni siquiera durante la pandemia enfrentó una crisis similar: “He ejercido la medicina por más de 19 años en Minnesota y nunca había visto este nivel de caos y miedo”.

Más de Estados Unidos

x

Crisis de salud en Minnesota por ofensiva de ICE: “Las personas mueren innecesariamente”

Yesenia Mata, primera latina al frente de Servicios para Veteranos en Nueva York.

Yesenia Mata, la latina que Mamdani designó para defender a inmigrantes y veteranos

El icónico John F. Kennedy Center en Washington D.C., ahora con el nombre de Donald Trump, ha generado polémica cultural y legal.

El Kennedy Center cierra sus puertas: Donald Trump hizo anuncio este domingo

Punxsutawney Phil sale de su madriguera ante la mirada de miles de personas en Pensilvania.

Día de la Marmota en EE. UU.: la predicción simbólica que marca el final del invierno

x

Fuertes temblores en Estados Unidos este lunes: el USGS reportó al menos 20 movimientos telúricos durante la mañana en importante estado

Personal de salud y autoridades migratorias monitorean la situación dentro del centro de detención de ICE en Dilley, Texas, tras la confirmación de casos de sarampión.

Alerta sanitaria en centro de detención de ICE en Texas: confinan la instalación tras brote de sarampión

Pánico en Estados Unidos: podrían volver los arrestos de ICE en medio de entrevistas para la green card

x

Millonario recaudo en el primer fin de semana del documental de Melania Trump

En Indiana, si los padres no están casados y no existe reconocimiento legal de paternidad, el bebé es registrado inicialmente solo con el apellido de la madre.

¿Sin boda no hay apellido paterno? El estado de EE. UU. donde los hijos de padres no casados solo llevan el apellido de la mamá

Día mundial de la vida silvestre.

‘Lluvia de iguanas’: el frío hizo que estos animales cayeran al suelo en Estados Unidos

Noticias Destacadas