Estados Unidos

Crisis en Washington: grandes medios rompen con el Pentágono por censura informativa

Medios como The New York Times y CNN se retiran del Pentágono por nuevas restricciones del gobierno.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

17 de octubre de 2025, 2:34 a. m.
Estas revelaciones han generado preocupación sobre la seguridad de la información y la rumbo de las operaciones militares.​
Medios internacionales abandonan el Pentágono por nuevas restricciones del gobierno. | Foto: Getty Images

Este jueves 16 de octubre diferentes medios de comunicación retiraron sus equipos del pentágono porque se encuentran en desacuerdo con las nuevas medidas que impuso el gobierno para poder realizar sus labores.

Medios de comunicación estadounidenses e internacionales, incluyendo The New York Times, AP, AFP y Fox News, se negaron desde el pasado martes 14 de octubre a acogerse a las nuevas y restrictivas normas del Pentágono para la prensa, lo que significa que se le retirarán las credenciales a sus periodistas.

Las nuevas reglas surgen después de que el departamento de Defensa de Estados Unidos restringiera el acceso de los medios dentro del Pentágono, obligara a algunos a desocupar oficinas del edificio y redujera drásticamente el número de ruedas de prensa.

La política de medios “silencia a los empleados del Pentágono” al amenazar con represalias a los reporteros que busquen información que no haya sido aprobada previamente para su publicación, dijo la Asociación de Prensa del Pentágono (PPA).

La AFP dijo en un comunicado el martes que “no puede aceptar los términos del documento del Pentágono que requeriría que los medios reconozcan políticas nuevas insuficientemente claras que parecen contradecir los principios constitucionales de Estados Unidos y los fundamentos básicos del periodismo”.

“Debemos continuar cubriendo el Pentágono y el Ejército de Estados Unidos de manera libre y justa, como lo hemos hecho por décadas”, agregó la agencia.

Las cadenas de televisión ABC, CBS, CNN, Fox y NBC emitieron un comunicado conjunto diciendo que no se acogerán a las reglas, que podrían “restringir la capacidad de los periodistas para mantener al país y al mundo informados de temas importantes de seguridad nacional”.

Tanto Fox como otros medios conservadores como The Washington Times y Newsmax también estarían opuestos a cumplir con la normativa. En total, podrían ser revocados unos 100 pases de prensa.

Las nuevas reglas son las más recientes de una serie de medidas del gobierno que restringen el acceso a la información del Pentágono, el mayor empleador del país con un presupuesto de cientos de miles de millones de dólares por año.

Las ruedas de prensa del Pentágono también se han reducido a media decena este año, en comparación del promedio de dos por semana durante la presidencia de Joe Biden, que terminó su mandato en el pasado mes de enero.

*Realizado con información de AFP*

