Crueldad animal: mujer abandonó a su perro anciano y ciego en una carretera; ¿se hizo justicia?

¿Cómo se localizó a la responsable?

La Oficina del sheriff del condado de Cochise informó en Facebook que ambos pusieron a Benson en su vehículo y ahí empezó la tarea para localizar a su dueña. De acuerdo con New York Post , un oficial halló un chip que les ayudó a armar el ‘rompecabezas’, pues situaba la última propietaria del canino en el condado de Maricopa.

Pese a las continuas llamadas por ubicar a la señora, los esfuerzos no habían arrojado éxito. Sin embargo, ello no fue razón para que estos oficiales se dieran ‘por vencidos’ e hicieran cuenta como si no hubiese pasado nada; después de todo, en Arizona el maltrato animal tiene consecuencias legales.