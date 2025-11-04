Suscribirse

Despertar para morir: joven de 22 años en Florida, EE. UU., se levantó del coma para acusar a su novia del accidente y luego falleció

La novia de la víctima conducía el vehículo involucrado en el accidente fatal que tuvo un giro en su investigación.

Redacción Mundo
4 de noviembre de 2025, 8:04 p. m.
Un joven de 22 años en Florida despertó del coma para darle información clave a la policía sobre el choque que causó su muerte. | Foto: Getty Images

Daniel Waterman, un joven estadounidense de 22 años, tuvo un grave accidente automovilístico que lo dejó gravemente herido en una carretera del condado de Flager, Florida.

El hombre viajaba en el auto con su novia, Leigha Mumby, quien estaba embarazada. La mujer de 24 años iba conduciendo cuando estrelló el vehículo que manejaba contra un árbol, causando graves lesiones a Waterman.

La mujer habría causado el accidente adrede. | Foto: Red social Facebook: Heater Waterman

El pasado 8 de octubre, el joven lamentablemente falleció. Sin embargo, se conoció que hace un par de días pudo despertar del estado de coma y le bastó para dar un testimonio revelador a las autoridades sobre el fatal accidente.

Lo que dijo la víctima después de despertar del coma

FOX 35 Orlando indicó que cuando Waterman pudo hablar, en la cama del hospital, les comentó que Mumby habría provocado intencionadamente el accidente.

El testimonio se agravó cuando el fallecido sostuvo que las palabras de la mujer, que antecedieron al choque, fueron: “Me da igual lo que pase. Tendrás lo que te mereces”.

En el testimonio, se menciona que ambos tuvieron una discusión que fue la antesala de la fatalidad. Dicho cruce de palabras se dio porque su novia vio un mensaje de una mujer en el celular de Waterman.

La situación judicial de la mujer

La mujer ahora podría enfrentar cargos por homicidio vehicular, lo que se suma las lesiones graves y agresión agravada con arma mortal, que le había dado cárcel a Mumby con una fianza de 150.000 dólares para ser liberada.

Despertó la colombiana que entró en coma al dar a luz en Estados Unidos.
Las heridas fueron tan graves que el hombre no pudo continuar con su vida. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En una entrevista con Fox News, el abogado de la víctima, John Hager, aseveró que “es una situación terrible, horrible, y el hecho de que se presentaran estos cargos, creo que fue correcto y justo”.

“La familia está satisfecha con la forma en que la oficina del Fiscal del Estado en el condado de Flagler ha estado trabajando diligentemente y está satisfecha con los cargos actuales que se están presentando”, dijo Hager.

Waterman nunca se pudo recuperar de las heridas. Se rompió el cuello, la espalda, la clavícula por tres sitios, y se dislocó ambas caderas, la pierna y el tobillo.

La familia lo recordará siempre como un joven con determinación, pasión y una energía contagiosa para sus cercanos.

