Donald Trump en su primer mitin de campaña: “Una acusación más y creo que estas elecciones han terminado”

“¿Cómo pueden mis opositores políticos corruptos, el tramposo Joe Biden, llevarme a juicio durante una campaña electoral que estoy ganando por mucho y obligarme a dedicar tiempo y dinero fuera de la campaña electoral para luchar contra acusaciones falsas inventadas? ”, se preguntó Trump durante un mitin en New Hampshire.

“Lo lamento, no podré ir a Iowa hoy, no podré ir a New Hampshire hoy porque estoy sentado en un tribunal con tonterías”, afirmó. “¡Tonterías, tonterías!”, empezaron a corear sus seguidores después de sus palabras.