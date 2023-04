El presentador estrella Tucker Carlson, de Fox News, deja la influyente cadena luego de caso de mentiras sobre fraude electoral

El presentador estrella de Fox News, Tucker Carlson, dejará la influyente cadena de televisión, como se anunció en la mañana de hoy lunes 24 de abril, días después de que el medio conservador llegara a un acuerdo de 787,5 millones de dólares por un caso de difamación.

“Fox News Media y Tucker Carlson acordaron separar sus caminos. Le agradecemos su servicio a la cadena como presentador y antes como colaborador”, dijo Fox News en un comunicado.

La cadena de televisión Fox News pagará 787,5 millones de dólares al fabricante de las máquinas de votación Dominion por daños y perjuicios, poniendo fin a un juicio por difamación por secundar las reclamaciones falsas de Donald Trump que achacó su derrota en las presidenciales de 2020 a la manipulación del voto electrónico.

Dominion decidió llevar a Fox News a juicio en el Tribunal Superior de Delaware por unos 1.500 millones de euros en daños y perjuicios - Foto: REUTERS

Según NBC News, la transmisión más reciente de Carlson no presentó ningún indicio de que se estuviera preparando para dejar la cadena. “Volveremos el lunes”, dijo el presentador al final de ese episodio. Por su parte la empresa Fox News no especificó por qué Carlson deja el canal, y una portavoz no respondió de inmediato a un correo electrónico de NBC News solicitando más información sobre el motivo de su abrupta salida.

“Tucker Carlson Tonight”, una piedra angular de la programación de Fox News desde 2016, fue uno de los programas más vistos en las noticias por cable estadounidenses, superando a sus rivales en CNN y MSNBC, aseguró el medio estadounidense.

Figura clave en la política republicana, a menudo entrevistó al expresidente Donald Trump (2017-2021) y ha sido ampliamente criticado por su estilo agresivo, su supuesta falta de rigor periodístico y, para sus mayores críticos, por exhibir una retórica racista y llena de odio.

BREAKING NEWS: FOX News Media, Tucker Carlson part wayshttps://t.co/5U1zQBpFHz — Fox News (@FoxNews) April 24, 2023

Según CBS NEWS, la demanda de la compañía contra Fox puso al descubierto las discusiones detrás de escena que tuvieron lugar entre los principales ejecutivos, productores y presentadores de Fox, entre ellos Carlson, después de que el presidente Joe Biden fuera declarado ganador de las elecciones de 2020.

Y es que el pasado martes 18 de abril, la empresa de software Dominion Voting Systems, que vende máquinas de votación, llegó a un acuerdo con Fox News en el marco de la multimillonaria demanda que exigía a la cadena conservadora 1.500 millones de euros en daños y perjuicios por acusaciones de fraude electoral.

“Las partes han llegado a un acuerdo sobre el caso”, indicó en ese momento el juez del Tribunal Superior de Delaware, Eric Davis, aunque no ha precisado qué cantidad han acordado las partes, ha recogido la cadena NBC News.

La personalidad de Fox, Tucker Carlson, habla en la conferencia Business Insider Ignition: Future of Media de 2017 en Nueva York, EE. UU., el 30 de noviembre de 2017 - Foto: REUTERS

Más tarde, el representante de Dominion, Justin Nelson, ha precisado que la cantidad asciende a 787,5 millones de dólares (cerca de 717 millones de euros). “Hace más de dos años, un torrente de mentiras arrastró a Dominion y a los funcionarios electorales de todo Estados Unidos a un universo alternativo de teorías de conspiración”, ha dicho, agregando que “las mentiras tienen consecuencias”, como lo recoge la cadena CNN.

Entre otras cuestiones, Dominion acusó a Fox de difundir desinformación sobre sus vínculos con el difunto presidente venezolano Hugo Chávez, así como de acusaciones de presunto fraude electoral con respecto a las máquinas de votación.

Fox News, por su parte, atacó a la empresa alegando que la demanda era “dudosa”, que se trataba de una “flagrante violación de la primera enmienda” de la Constitución estadounidense (que garantiza la libertad de prensa) y que fue un intento de “difamar públicamente” a la cadena por “tener la temeridad de cubrir las acusaciones” del expresidente Donald Trump.

Fox deberá pagarle al fabricante de las máquinas de votación Dominion por daños y perjuicios al alegar falsamente que sus máquinas de votación electoral habían sido manipuladas. - Foto: REUTERS

Cabe recordar que el pasado 20 de abril, el director ejecutivo de Fox Corporation, Lachlan Murdoch, retiró una denuncia por difamación contra un pequeño medio australiano que había acusado a su familia de instigar el asalto al Capitolio estadounidense de enero de 2021.

Los abogados del denunciado medio digital Crikey dijeron que Murdoch “interrumpió su caso de difamación” que había empezado ocho meses atrás.

Lachlan Murdoch, primogénito del magnate de los medios Rupert Murdoch, había denunciado a Crikey por una serie de artículos que acusaban a la familia y a los “venenosos comentaristas de Fox News” como “coconspiradores” de los hechos del 6 de enero de 2021.

Con información de AFP y Europa Press*