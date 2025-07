El privilegio oculto de la green card y el riesgo que pocos conocen: con ella puede visitar fácilmente estos países

En su administración, se implementó un plan en conjunto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y USCIS para llevar a cabo redadas migratorias. Estas consisten en operativos intensivos de búsqueda de inmigrantes indocumentados o con un estatus migratorio no definido.

No obstante, el abuso de este beneficio puede llevar a que el USCIS revoque la residencia permanente. Si una persona realiza viajes de más de un año, o se ausenta frecuentemente del país, la agencia puede interpretar que ya no reside permanentemente en EE. UU. y, por tanto, no requiere una green card.