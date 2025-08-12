El Seguro Social en EE. UU. agrega 13 condiciones a su lista de ayudas aceleradas: estas personas resultan beneficiadas

La Administración de Seguridad Social (SSA) ha establecido nuevas enfermedades que se incluyen en un programa especial de la entidad para facilitar y agilizar los procesos en el pago de las ayudas a las personas. Para ello, recientemente ha agregado 13 nuevas condiciones para los Subsidios por Compasión (CAL).

El pasado lunes, 11 de agosto, la entidad del seguro social anunció los nuevos diagnósticos al programa mencionado, con el objetivo de acelerar los procedimientos para la entrega del dinero, en especial para los solicitantes de los subsidios que tienen condiciones médicas graves. Para ello, se planea mejorar la eficiencia en el sistema y reducir la cantidad de tiempo de espera para los millones de estadounidenses que ingresan al programa.

El objetivo de la SSA es acelerar los procesos de las personas que más lo requieren. | Foto: Captura de pantalla YouTube @univision

Este programa de Subsidios por Compasión fue abierto a las personas para que puedan acelerar las peticiones de ayuda y asistencia social en cosas donde enfrentan diagnósticos médicos claramente discapacitantes.

Desde que fue aplicado por primera vez —en el 2008— millones de ciudadanos han sido aceptados para recibir el pago del seguro social de manera acelerada, de acuerdo con las afirmaciones de la SSA.

La Administración del Seguro Social estableció nuevas enfermedades para un programa especial que agiliza los procedimientos. | Foto: Getty Images

Por lo tanto, estas son las 13 condiciones que ahora entran en la lista del programa CAL:

Síndrome de Au-Kline Anoftalmia bilateral Síndrome de Carey-Fineman-Ziter Ictiosis arlequín (Niño) Trasplante de células madre hematopoyéticas Distrofia muscular congénita relacionada con LMNA Atrofia muscular progresiva Amiloidosis pulmonar tipo AL Encefalitis de Rasmussen Carcinoma tímico Síndrome de Turnpenny-Fry Meningiomas de grado III de la OMS Síndrome de Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim

Al agregar estas condiciones al programa especial, la SSA amplía las ayudas aceleradas para los estadounidenses que requieren de asistencia social de manera urgente, por lo que brinda un proceso menos complicado y más beneficioso para las personas que enfrentan un diagnóstico complejo y limitante.

La agencia de seguro social de Estados Unidos indicó que los solicitantes deben brindar evidencia médica de su condición médica. Para cuando esta sea verificada, se le dará prioridad al caso del paciente. Por lo que también significa un alivio económico para las personas que atraviesan graves complicaciones en su salud, los cuales muchas veces requieren de tratamientos costosos.

Más de un millón de estadounidenses se han visto beneficiados por el programa CAL. | Foto: Getty Images

“Buscamos constantemente maneras de mejorar nuestros programas de discapacidad y brindar un servicio más eficaz al público”, dijo el comisionado de la SSA, Frank Bisignano, según el reporte de Newsweek.