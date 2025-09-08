Suscribirse

Estados Unidos

El sueño que se convirtió en pesadilla: la historia de dos hombres que ganaron la lotería y lo perdieron todo

De la euforia por millones de dólares a la bancarrota y la tragedia personal. El lado oscuro de ganar la lotería en Estados Unidos.

Redacción Mundo
8 de septiembre de 2025, 9:27 p. m.
David Edwards y Andrew Jack Whittaker Jr., pasaron de ser multimillonarios a la desgracia
David Edwards y Andrew Jack Whittaker Jr., pasaron de ser multimillonarios a la desgracia | Foto: Composición Semana/ archivo Associated Press/ Facebook Andrew Jack Whittaker Jr

Ganar la lotería fue para Jack Whittaker y David Lee Edwards e inicio de un sueño dorado: millones de dólares, casas de lujo, autos deportivos y una vida sin preocupaciones.

Pero en cuestión de pocos años, ambos pasaron de la opulencia a la ruina.

Problemas legales, robos, adicciones y tragedias familiares, convirtieron su fortuna en una pesadilla.

Contexto: Millonario de Mega Millions cuenta qué es lo primero que quiere comprar tras ganar 348 millones de dólares

Del cielo al infierno: la historia de Andrew Jackson Whittaker

Este hombre se convirtió en el ganador individual más grande de la historia de la lotería Powerball, al recibir un premio de más de 314 millones de dólares. Al principio, Whittaker disfrutó de su nueva riqueza: compró propiedades, autos de lujo y realizó generosas donaciones.

Pero pronto comenzaron a surgir los problemas, ya que fue víctima de robo en dos ocasiones, perdió grandes sumas de dinero en casinos y clubes nocturnos y enfrentó demandas por cheques rebotados.

Estas dificultades financieras se sumaron a tragedias personales, como la muerte de su hija y de su nieta, sin contar con los desgastes de salud que le produjo su propia enfermedad.

En el 2006, el millonario se declaró en bancarrota y en el 20230 falleció, a los 72 años, sin haber recuperado la estabilidad económica que alguna vez tuvo, como se relata la historia en Telemundo.

Primer plano
La fortuna ganada por el premio mayor de lotería terminó convirtiéndose en su peor desgracia. Pérdidas, problemas legales y tragedias familiares. | Foto: Getty Images

Los riesgos de una fortuna repentina

El caso de Whittaker no es el único que ha pasado a la historia. También está el de David Lee Edwards, un ex convicto de Kentucky, quien ganó 27 millones de dólares en 2001.

El Sr. Edwards saltó a la fama nacional en agosto de 2001, al ganar una cuarta parte de un premio mayor de Powerball de 280 millones de dólares. En aquel momento, era el tercer premio de lotería más grande en la historia de Estados Unidos. Optó por un pago único de 41 millones de dólares, quedando en ganancias 27 millones de dólares después de impuestos.

La vida de Edwards cambió drásticamente tras ganar: contrajo matrimonio en California con su novia, Shawna Maddux, y emprendió una escalada de gastos extravagantes.

Solo en los primeros tres meses ya había gastado cerca de USD 3 millones, y al término del primer año, la suma ascendía a USD 12 millones. Compró múltiples mansiones (una de USD 1.6 millones y otra de USD 600 000, ambas en Palm Beach Gardens, Florida), autos de lujo como un Dodge Viper y un Lamborghini Diablo, un jet privado (LearJet por USD 1.9 millones), además de invertir en negocios fallidos como una empresa de fibra óptica y una compañía de limusinas por unos USD 4.5 millones.

La mezcla de despilfarro y adicciones fue devastadora. Edwards y su esposa cayeron en un consumo crónico de drogas, lo que los llevó a múltiples arrestos y contraer hepatitis por el uso de agujas contaminadas, según NTD News.

Contexto: Fraude millonario en Luisiana: recibía ayuda de Medicaid y se compró un Lamborghini

En 2006, solo cinco años después de hacerse millonarios, habían perdido absolutamente todo. Llegaron a vivir en un cobertizo de almacenamiento en extremo abandono.

Shawna se divorció de Edwards y se volvió a casar, y él terminó regresando a Kentucky al cuidado de varios familiares.

David Lee Edwards falleció en 2013, a los 58 años, en un hospicio, solo y sin un centavo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Bolivia vs. Brasil: canal y hora para ver desde Colombia a Carlo Ancelotti en la altura

2. Petro, con el fantasma de la descertificación, se sube al bus de la fumigación aérea de cultivos ilícitos aplaudida por Cabal, De la Espriella y Duque

3. El discurso del jefe del Pentágono a bordo de un buque militar cerca de Venezuela: “No es un entrenamiento, es un ejercicio real”

4. Isabella Ladera tomó drástica decisión tras filtración de video con Beéle: “Tampoco voy a esconderme”

5. Diosdado Cabello cambió su discurso frente a la situación con EE. UU.: esto dijo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosLoteríaMillonariotragedia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.