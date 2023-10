En video | Bárbaro comportamiento: granjeros en Texas disparan salvajemente contra un grupo de jabalíes

| Foto: De Agostini via Getty Images

Los jabalís están causando daños en zonas de cultivo en Texas. | Foto: De Agostini via Getty Images

Una plaga incontrolable

Los jabalíes son parientes cercanos de los cerdos, animales que cuentan con los mismos riesgos biológicos que sus pares salvajes. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

¿Un peligro para los humanos?

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los jabalíes son portadores de diversos agentes transmisibles a las personas, generando enfermedades como gripa porcina, brucelosis, salmonela, toxoplasmosis, hepatitis, entre otras, por lo que la recomendación sobre tomar distancia de estos animales no está de más.

No obstante, los servicios de salud no descartan la aparición de nuevas enfermedades desconocidas por el contacto entre jabalís y humanos. Sin embargo, la peste porcina africana es una enfermedad letal para los jabalís y para la industria porcina estadounidense; aunque esta condición no se puede transmitir a los humanos, las autoridades de sanidad la siguen de cerca.