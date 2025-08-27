El camino para lograr la ciudadanía en Estados Unidos siempre ha sido largo y no siempre tan fácil como se quisiera.

Y ahora tendrá que tener en cuenta una nueva exigencia que durante años había quedado de lado, pero que ahora será un requisito fundamental para obtener este documento.

Se trata de las verificaciones vecinales, un procedimiento a través del cual las autoridades de inmigración de Estados Unidos confirmarán la información de los solicitantes de ciudadanía.

¿Qué son las verificaciones vecinales?

Las autoridades han decidido investigar de manera más profunda a cada solicitante. El objetivo es confirmar la elegibilidad del solicitante de una residencia.

Con este procedimiento, las autoridades buscan asegurarse de que la información presentada en la solicitud sea veraz y consistente.

Aunque no es una medida nueva, ha vuelto a retomar su importancia, ya que USCIS no eximirá automáticamente las investigaciones vecinales.

Este paso se solía dejar de lado en muchas ocasiones, para ser reemplazado por las verificaciones biométricas y de antecedentes penales.

El memorando indica que USCIS puede requerir al solicitante cartas de vecinos, empleadores, colegas o asociados comerciales que avalen su idoneidad.

De acuerdo con lo que ha informado la agencia, si el solicitante presenta esta información desde el principio, se puede evitar una solicitud adicional que puede demorar más el proceso.

USCIS ya no eximirá automáticamente las investigaciones vecinales. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“El USCIS está trabajando para garantizar que solo los solicitantes más calificados reciban la ciudadanía estadounidense”, declaró el director de la agencia, Joe Edlow, en un comunicado.

Este requisito hace parte de las recientes medidas tomadas por el Gobierno para verificar la legalidad de los inmigrantes que buscan la ciudadanía estadounidense.

Lo anterior se une a la prueba de antiamericanismo a las que deberán someterse quienes quieran vivir o trabajar en Estados Unidos.

¿Cómo ser realizan las verificaciones vecinales?

Estas verificaciones son entrevistas en persona, realizadas por oficiales de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, a personas que conocen a quien está solicitando la ciudadanía, como vecinos, compañeros de trabajo o empleadores.

Esta práctica se implementa para evaluar el buen carácter moral del solicitante, de acuerdo con los valores constitucionales de Estados Unidos.

De igual manera, el USCIS puede solicitar cartas en vez de hacer las entrevistas personales, siempre y cuando las personas puedan proporcionar información veraz.

Una vez hecho este paso, los oficiales de USCIS evaluarán las cartas y la información obtenida durante las entrevistas, para verificar si quien solicita la ciudadanía cumple los requisitos.