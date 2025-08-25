Suscribirse

Estados Unidos

Visa americana: requisitos para acceder a la exención de entrevistas en Colombia, a partir de septiembre

La actualización de este requisito afectará a adultos mayores y a menores de edad, sin embargo, hay una puerta abierta para quienes cumplan con ciertas condiciones.

Redacción Mundo
25 de agosto de 2025, 4:29 p. m.
Embajada de Estados Unidos en Colombia sección de visas, filas para solicitar visa americana
El nuevo requisito obligatorio para la exención de entrevista de la visa americana afecta a miles de solicitantes que deben cumplir con criterios específicos. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La embajada de Estados Unidos en Bogotá informó que desde el 2 de septiembre de 2025, el Departamento de Estados implementará cambios en las categorías de solicitantes de visa elegibles para la exención de entrevista.

Así que si quiere viajar a Estados Unidos, deberá tener en cuenta los nuevos requisitos para obtener el visado y si aplica para la exención de entrevista.

Contexto: Visas de trabajo para conductores de camiones quedan suspendidas, tras anuncio de Marco Rubio

Cambian los requisitos para la exención de entrevista de la visa americana

Durante muchos años, la exención de la entrevista americana aplicaba para menores de 14 años y personas mayores de 79 años.

Pero las nuevas normas indican que la mayoría de los solicitantes necesitarán una cita presencial en la sede diplomática, no obstante, el gobierno norteamericano dejó clara cuáles pueden ser las únicas excepciones a esta regla.

De acuerdo a esto, quedan exentos los siguientes grupos:

  • Quienes soliciten las visas bajo la categoría A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes, sirvientes o empleados personales de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6 o Tecro E-1.
  • Solicitantes de visas de carácter diplomático u oficial que se desempeñen como funcionarios y representantes oficiales de gobiernos y organismos internacionales.
  • Quienes hagan renovaciones de visas tipo B-1, B-2 o combinadas B1/B2, con validez completa de 10 años (en el caso de Colombia), dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior y que hubieran obtenido siendo mayores de 18 años.

De acuerdo a lo que ha informado la embajada, para acceder a la exención de la entrevista, teniendo en cuenta el último criterio, los solicitantes deben presentar la solicitud en su país de nacionalidad o residencia y no haber sido objeto de negaciones anteriores de visa.

EE. UU.
"Con el nuevo requisito, quienes deseen aplicar para la exención de entrevista de visa americana deberán cumplir con condiciones más estrictas. | Foto: Getty Images

Este último grupo no puede presentar ninguna inelegibilidad aparente o potencial.

Si no se cumplen todos estos puntos, el trámite requerirá necesariamente una cita con un oficial consular.

Es necesario tener en cuenta que las autoridades consulares pueden exigir entrevistas presenciales en cualquier momento y por cualquier razón que consideren pertinente, incluso si un solicitante cumple con los requisitos formales para la exención.

Además, los solicitantes de visas deben revisar los sitios web de las embajadas y consulados para conocer detalles específicos sobre requisitos, procedimientos y el estatus operativo de cada oficina.

La entrevista consular constituye un requisito básico para quienes quiere viajar a Estados Unidos. Es necesario que el solicitante se presente en la fecha y hora asignadas, llevando consigo toda la documentación solicitada.

Contexto: ¿Cuántas veces puede entrar a Estados Unidos si le otorgaron visa tipo B1/B2? Recomendaciones para usarla de forma correcta

Revise cuidadosamente si cumple con todos los requisitos para evitar contratiempos y perder las citas de entrevistas.

Una vez termine este paso, la misma embajada o consulado le indicará los pasos a seguir y la forma de consultar el estado de su solicitud.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron en video juntos la realidad tras supuesta separación: “Qué les puedo decir... sí, se acabó”

2. Armando Benedetti reconoció que “no tiene conocimiento” sobre la reunión del Gobierno y las disidencias de Calarcá

3. Las 10 noticias más importantes en Estados Unidos para este lunes 25 de agosto

4. ¿Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, sería quien lo entregue a la justicia? La tesis que comparte congresista norteamericano

5. Viajar a Estados Unidos: ¿Qué responder en la entrevista con inmigración para evitar problemas al llegar?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosVisa a Estados UnidosInmigraciónembajada americana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.