Visa americana: requisitos para acceder a la exención de entrevistas en Colombia, a partir de septiembre

La embajada de Estados Unidos en Bogotá informó que desde el 2 de septiembre de 2025, el Departamento de Estados implementará cambios en las categorías de solicitantes de visa elegibles para la exención de entrevista.

Así que si quiere viajar a Estados Unidos, deberá tener en cuenta los nuevos requisitos para obtener el visado y si aplica para la exención de entrevista.

Cambian los requisitos para la exención de entrevista de la visa americana

Durante muchos años, la exención de la entrevista americana aplicaba para menores de 14 años y personas mayores de 79 años.

Pero las nuevas normas indican que la mayoría de los solicitantes necesitarán una cita presencial en la sede diplomática, no obstante, el gobierno norteamericano dejó clara cuáles pueden ser las únicas excepciones a esta regla.

De acuerdo a esto, quedan exentos los siguientes grupos:

Quienes soliciten las visas bajo la categoría A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes, sirvientes o empleados personales de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6 o Tecro E-1.

Solicitantes de visas de carácter diplomático u oficial que se desempeñen como funcionarios y representantes oficiales de gobiernos y organismos internacionales.

Quienes hagan renovaciones de visas tipo B-1, B-2 o combinadas B1/B2, con validez completa de 10 años (en el caso de Colombia), dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior y que hubieran obtenido siendo mayores de 18 años.

De acuerdo a lo que ha informado la embajada, para acceder a la exención de la entrevista, teniendo en cuenta el último criterio, los solicitantes deben presentar la solicitud en su país de nacionalidad o residencia y no haber sido objeto de negaciones anteriores de visa.

"Con el nuevo requisito, quienes deseen aplicar para la exención de entrevista de visa americana deberán cumplir con condiciones más estrictas. | Foto: Getty Images

Este último grupo no puede presentar ninguna inelegibilidad aparente o potencial.

Si no se cumplen todos estos puntos, el trámite requerirá necesariamente una cita con un oficial consular.

Es necesario tener en cuenta que las autoridades consulares pueden exigir entrevistas presenciales en cualquier momento y por cualquier razón que consideren pertinente, incluso si un solicitante cumple con los requisitos formales para la exención.

Además, los solicitantes de visas deben revisar los sitios web de las embajadas y consulados para conocer detalles específicos sobre requisitos, procedimientos y el estatus operativo de cada oficina.

La entrevista consular constituye un requisito básico para quienes quiere viajar a Estados Unidos. Es necesario que el solicitante se presente en la fecha y hora asignadas, llevando consigo toda la documentación solicitada.

Revise cuidadosamente si cumple con todos los requisitos para evitar contratiempos y perder las citas de entrevistas.