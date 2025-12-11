Suscribirse

Estados Unidos

Estados Unidos lanza nuevas becas para aprender inglés gratis, pero solo unos pocos podrán acceder: así se puede postular

El plazo para postularse al programa caduca el próximo domingo 14 de diciembre. Es un programa de la embajada de Estados Unidos en México.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
12 de diciembre de 2025, 12:02 a. m.
Esta convocatoria se dirige a estudiantes que estén cursando entre octavo a onceavo grado, y también para profesores de las instituciones públicas del departamento.
Las becas aplican para algunos mexicanos entre 18 y 22 años. | Foto: Getty Images

La embajada de Estados Unidos en México compartió alternativas que pueden tomar los extranjeros que quieran viajar al país vecino, pero que no dominen el idioma de inglés, con la finalidad de romper las barreras lingüísticas y que no sea un obstáculo para ingresar a territorio estadounidense o permanecer allá, de manera legal.

La embajada anunció la iniciativa: Programa de Becas English Access Scholarship Program, destinada para los mexicanos entre 18 y 22 años que residen en Oaxaca, San Cristóbal, Veracruz y Villahermosa.

La postulación, de acuerdo con los detalles en la página web, es completamente gratis y hay plazo hasta el próximo domingo 14 de diciembre.

El curso de inglés intermedio B1-B2 de National Geographic se compone de distintos módulos diseñados para reforzar las destrezas de lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral. Cada módulo incluye actividades prácticas y evaluaciones que permiten medir el progreso del estudiante.
El curso de inglés estará patrocinado por la Embajada de EE. UU. en México. | Foto: Agencia 123rf

”Aprende inglés, habilidades laborales y cultura americana en tu ciudad, pagado por la Embajada de los Estados Unidos”, estableció la embajada estadounidense en México en su sitio oficial.

Contexto: Diciembre sorpresa: miles de beneficiarios del SSI recibirán dos cheques en EE. UU.

De acuerdo con los detalles del programa, este le promete a los beneficiados:

  • Aprende inglés para conseguir un mejor trabajo y convertirte en un ciudadano global.
  • Utiliza Inteligencia Artificial (IA) y aprende habilidades del siglo XXI.
  • Prepárate para la Copa Mundial de la FIFA 2026.
  • Celebra America250 y explora la cultura americana.
  • Construye comunidades más seguras donde vives.
  • Escucha a líderes de opinión y expertos en la materia.
  • Recibe una puntuación oficial del examen TOEFL para usar en tu búsqueda de empleo.
  • Obtén una certificación con validez ante la SEP por 360 horas.
  • Recibe un certificado de finalización de la Embajada de los Estados Unidos.
Las personas pueden postularse en la página de la embajada. | Foto: Kanisorn - stock.adobe.com

Para poder postularse, la persona debe estar estudiante una carrera profesional o estar en busca de un empleo. Además, debe cumplir con el rango de edad y residir en las ciudades ya mencionadas.

Contexto: Crece el temor entre migrantes legales por las nuevas políticas de Tump: “Ser un residente legal en EE. UU. es ser un ciudadano de segunda”

Otro de los requisitos que solicita la embajada es que el joven debe estar motivado para aprender inglés, “con entusiasmo por alcanzar sus ambiciones profesionales y dispuestos a convertirse en un modelo a seguir en sus comunidades“, se lee en la información sobre el programa de becas.

Y también la embajada especifica que las clases de inglés inician el 13 de enero del 2026 y culminan hasta el 1 de julio del 2027.

“Las clases se llevarán a cabo los martes y jueves de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., del 13 de enero de 2026 al 1 de julio de 2027, con periodos de vacaciones en primavera, verano e invierno, sumando un total de 360 horas en las siguientes ubicaciones CECATI. La asistencia a todas las clases es obligatoria“, establece la sede diplomática.

National Geographic ofrece curso gratuito de inglés para aprender desde casa: así puede inscríbese.
El curso tendrá una duración de un poco más de un año, con las respectivas vacaciones. | Foto: Agencia 123rf

En caso de estar interesado, estos son los documento que debe presentar ante la embajada para postularse:

  • Copia de tu identificación oficial con fotografía (nacional o escolar).
  • Una declaración escrita explicando por qué deseas unirte a este programa.
  • Un video de un minuto en español donde te presentes y digas por qué deberías ser seleccionado(a).
  • Tus registros escolares más recientes (calificaciones o historial académico).

“Este programa es gratuito para los participantes seleccionados y es patrocinado por la Embajada de los Estados Unidos en México. Es implementado por la organización socia Glasswing con la cooperación de la red CECATI“, concluye la embajada norteamericana.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Peligrosa banda que hace la paz con Petro realiza segunda fiesta sin control en cárcel de Barranquilla, ¿y el Inpec?

2. La reacción del DT del Napoli tras la actuación de Richard Ríos que lo amargó en Champions: “No hay posibilidad”

3. El vino ideal para acompañar las novenas en Navidad: esta es la tendencia inesperada en diciembre

4. Estalló la pelea por el Fondo Adaptación: los señalamientos de Carlos Carrillo que pusieron en línea a Armando Benedetti y Angie Rodríguez

5. Estados Unidos lanza nuevas becas para aprender inglés gratis, pero solo unos pocos podrán acceder: así se puede postular

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosMéxico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.