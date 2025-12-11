Estados Unidos lanza nuevas becas para aprender inglés gratis, pero solo unos pocos podrán acceder: así se puede postular

La embajada de Estados Unidos en México compartió alternativas que pueden tomar los extranjeros que quieran viajar al país vecino, pero que no dominen el idioma de inglés, con la finalidad de romper las barreras lingüísticas y que no sea un obstáculo para ingresar a territorio estadounidense o permanecer allá, de manera legal.

La embajada anunció la iniciativa: Programa de Becas English Access Scholarship Program, destinada para los mexicanos entre 18 y 22 años que residen en Oaxaca, San Cristóbal, Veracruz y Villahermosa.

La postulación, de acuerdo con los detalles en la página web, es completamente gratis y hay plazo hasta el próximo domingo 14 de diciembre.

El curso de inglés estará patrocinado por la Embajada de EE. UU. en México. | Foto: Agencia 123rf

”Aprende inglés, habilidades laborales y cultura americana en tu ciudad, pagado por la Embajada de los Estados Unidos”, estableció la embajada estadounidense en México en su sitio oficial.

De acuerdo con los detalles del programa, este le promete a los beneficiados:

Aprende inglés para conseguir un mejor trabajo y convertirte en un ciudadano global.

Utiliza Inteligencia Artificial (IA) y aprende habilidades del siglo XXI.

Prepárate para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Celebra America250 y explora la cultura americana.

Construye comunidades más seguras donde vives.

Escucha a líderes de opinión y expertos en la materia.

Recibe una puntuación oficial del examen TOEFL para usar en tu búsqueda de empleo.

Obtén una certificación con validez ante la SEP por 360 horas.

Recibe un certificado de finalización de la Embajada de los Estados Unidos.

Las personas pueden postularse en la página de la embajada. | Foto: Kanisorn - stock.adobe.com

Para poder postularse, la persona debe estar estudiante una carrera profesional o estar en busca de un empleo. Además, debe cumplir con el rango de edad y residir en las ciudades ya mencionadas.

Otro de los requisitos que solicita la embajada es que el joven debe estar motivado para aprender inglés, “con entusiasmo por alcanzar sus ambiciones profesionales y dispuestos a convertirse en un modelo a seguir en sus comunidades“, se lee en la información sobre el programa de becas.

Y también la embajada especifica que las clases de inglés inician el 13 de enero del 2026 y culminan hasta el 1 de julio del 2027.

“Las clases se llevarán a cabo los martes y jueves de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., del 13 de enero de 2026 al 1 de julio de 2027, con periodos de vacaciones en primavera, verano e invierno, sumando un total de 360 horas en las siguientes ubicaciones CECATI. La asistencia a todas las clases es obligatoria“, establece la sede diplomática.

El curso tendrá una duración de un poco más de un año, con las respectivas vacaciones. | Foto: Agencia 123rf

En caso de estar interesado, estos son los documento que debe presentar ante la embajada para postularse:

Copia de tu identificación oficial con fotografía (nacional o escolar).

Una declaración escrita explicando por qué deseas unirte a este programa.

Un video de un minuto en español donde te presentes y digas por qué deberías ser seleccionado(a).

Tus registros escolares más recientes (calificaciones o historial académico).