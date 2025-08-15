La espera ha terminado y millones de estadounidenses recibirán su pago del beneficio del Seguro Social el próximo miércoles, 20 de agosto, fecha establecida por la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés).

El calendario de pagos se organiza los miércoles de cada mes, pero el día exacto depende de la fecha de nacimiento del beneficiario.

La SSA divide el mes en tres grupos para distribuir los pagos. En agosto de 2025, como el mes comenzó en viernes, los pagos iniciaron el miércoles 13. El esquema de este mes quedó así:

Los beneficios del Seguro Social y SSI para más de 72.5 millones de personas en los EE. UU. aumentarán un 2.5 por ciento en 2025. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Miércoles 13 de agosto: beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10.

Miércoles 20 de agosto: beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20.

Miércoles 27 de agosto: beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31.

Esto significa que quienes cumplen años entre el 11 y el 20 podrán reclamar su cheque el miércoles 20 de agosto, sin contratiempos.

Además, las personas que reciben el beneficio con base en el historial laboral de un cónyuge o padre podrán cobrarlo ese mismo día, siempre que el familiar en cuestión tenga su cumpleaños en ese rango de fechas, según informó el Diario AS.

Algunos pagos, sin embargo, se realizaron antes. Este es el caso de los beneficiarios que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997. Ellos reciben su cheque el tercer día de cada mes, pero en agosto el pago se adelantó al viernes primero, puesto que el día 3 cayó domingo.

Ese mismo primero de agosto también cobraron quienes pertenecen al programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), que entrega cheques a personas con bajos ingresos, mayores de 65 años o con discapacidades. El pago del SSI se efectúa el primer día de cada mes, a menos que sea feriado, en cuyo caso se adelanta.

Otros 2,5 millones de personas que reciben pagos “duales” —es decir, que pertenecen a dos programas de la Seguridad Social— también recibieron su cheque el primero de agosto, en lugar del tercer día del mes, como ocurre habitualmente.

En cuanto a los montos, la SSA informó que los jubilados reciben en promedio 2,006.69 dólares mensuales, mientras que los trabajadores con discapacidad reciben alrededor de 1,582.38 dólares. Los beneficiarios por fallecimiento obtienen 1,574.28 dólares al mes en promedio, y quienes están en el programa SSI perciben $716.09 dólares.