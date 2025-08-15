Suscribirse

Estados Unidos

Estas personas no podrán cobrar su cheque del seguro social en EE. UU. el próximo 20 de agosto

El Seguro Social pagará en estas fechas de agosto a millones de beneficiarios.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

15 de agosto de 2025, 10:16 p. m.
EE.UU.
Fechas para cobrar el Seguro Social. | Foto: Getty Images

La espera ha terminado y millones de estadounidenses recibirán su pago del beneficio del Seguro Social el próximo miércoles, 20 de agosto, fecha establecida por la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés).

El calendario de pagos se organiza los miércoles de cada mes, pero el día exacto depende de la fecha de nacimiento del beneficiario.

La SSA divide el mes en tres grupos para distribuir los pagos. En agosto de 2025, como el mes comenzó en viernes, los pagos iniciaron el miércoles 13. El esquema de este mes quedó así:

Cambios en el Seguro Social afecta a casi 500 mil beneficiarios
Los beneficios del Seguro Social y SSI para más de 72.5 millones de personas en los EE. UU. aumentarán un 2.5 por ciento en 2025. | Foto: Getty Images/iStockphoto
  • Miércoles 13 de agosto: beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10.
  • Miércoles 20 de agosto: beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20.
  • Miércoles 27 de agosto: beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31.

Esto significa que quienes cumplen años entre el 11 y el 20 podrán reclamar su cheque el miércoles 20 de agosto, sin contratiempos.

Lo más leído

1. Tribunal de Bogotá toma trascendental decisión frente a las tutelas para revocar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez
2. Juez se abstuvo de dictar orden de captura en contra del abogado Diego Cadena. Estas son las razones
3. Versión del abuelo de Valeria Afanador, niña que desapareció en Cajicá, es clave en su búsqueda: todo podría cambiar

Además, las personas que reciben el beneficio con base en el historial laboral de un cónyuge o padre podrán cobrarlo ese mismo día, siempre que el familiar en cuestión tenga su cumpleaños en ese rango de fechas, según informó el Diario AS.

Algunos pagos, sin embargo, se realizaron antes. Este es el caso de los beneficiarios que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997. Ellos reciben su cheque el tercer día de cada mes, pero en agosto el pago se adelantó al viernes primero, puesto que el día 3 cayó domingo.

Contexto: Así se obtiene la tarjeta de seguro social en EE.UU.: estos son sus beneficios

Ese mismo primero de agosto también cobraron quienes pertenecen al programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), que entrega cheques a personas con bajos ingresos, mayores de 65 años o con discapacidades. El pago del SSI se efectúa el primer día de cada mes, a menos que sea feriado, en cuyo caso se adelanta.

Otros 2,5 millones de personas que reciben pagos “duales” —es decir, que pertenecen a dos programas de la Seguridad Social— también recibieron su cheque el primero de agosto, en lugar del tercer día del mes, como ocurre habitualmente.

En cuanto a los montos, la SSA informó que los jubilados reciben en promedio 2,006.69 dólares mensuales, mientras que los trabajadores con discapacidad reciben alrededor de 1,582.38 dólares. Los beneficiarios por fallecimiento obtienen 1,574.28 dólares al mes en promedio, y quienes están en el programa SSI perciben $716.09 dólares.

Este esquema de pagos, junto con los montos promedio, busca dar claridad y previsibilidad a millones de personas que dependen de este ingreso como parte esencial de su sustento mensual.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Los 10 destinos ocultos en EE. UU. para viajar sin multitudes y disfrutar de unas vacaciones tranquilas

2. Rescatan a David Santiago Daza, joven que había sido secuestrado en Villavicencio

3. Gustavo Petro le recuerda a Claudia López quién era Carlos Ramón González: “Con él hizo todas sus campañas electorales”

4. Tribunal de Bogotá toma trascendental decisión frente a las tutelas para revocar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez

5. Weapons, la película de terror del momento y éxito taquillero ambientada en Pensilvania. Esto destaca su director

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Seguro Social Estados UnidosVeteranos de guerra

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.