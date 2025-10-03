Estatua de la Libertad, en Nueva York, cierra al público por crisis presupuestaria: gobernadora rechaza pagar el costo diario

Mientras se prolongue el cierre del gobierno federal, la Estatua de la Libertad deberá permanecer cerrada, ya que el estado de Nueva York no pagará por mantener abierto este monumento. Así lo afirmó la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien aseguró que financiar sitios turísticos durante el estancamiento federal no está al alcance de su estado.

¿Qué sucederá con la Estatua de la Libertad?

En la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el bajo Manhattan, Hochul calificó el cierre federal como una ación “errónea” que no solo afectará la emblemática Estatua de la Libertad, sino muchos de los monumentos que se encuentran en Estados Unidos.

Además, aseguró que Liberty Park permanecerá cerrado y los estadounidenses necesitar comprender las consecuencias de la decisión tomada desde el Gobierno.

“La gente necesita ver que lo que han hecho los republicanos tendrá consecuencias ahora mismo y definitivamente acudir a las urnas el año que viene”, manifestó.

Hochul aprovechó la imponente estatua para resaltar lo que está en juego. Recalcó que el símbolo de la libertad sigue en pie, incluso si las puertas se cierran.

La decisión del cierre está tomada, pero lo que aún no se ha dicho es si las luces de la estatua se apagarán si se cierra Liberty Island.

“Bajo ninguna circunstancia creo que la disfunción del gobierno federal debería apagar las luces de la Estatua de la Libertad o cerrar sus puertas”, dijo Cuomo, quien es uno de los aspirantes a la Alcaldía de la ciudad de Nueva York.

Pero más allá de las palabras de la gobernadora, hay que tener en cuenta que la clausura no se ocasiona solo porque la funcionaria haya tomado una decisión, sino porque la responsabilidad primaria es federal.

La Estatua de la Libertad, inaugurada en 1886, simboliza la libertad, la democracia y la bienvenida a los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en busca de un nuevo comienzo. | Foto: Getty Images

Consecuencias del cierre temporal de la Estatua de la libertad

Las intervenciones anteriores en 2013 y 2018 costaron alrededor de 65.000 dólares por día, cifra que hace pensar sobre el gasto que representa mantener este monumento, de acuerdo con lo que registra The Sun.

Lo cierto es que con el anunciado cierre presupuestal, no solo se afectará la icónica Estatua de la Libertad, sino que varios monumentos y sitios de interés nacional y turístico tendrán que hacer un alto en su funcionamiento, lo que perjudicará a quienes laboran en ellos.

El cierre temporal de la Estatua de la Libertad tendrá un fuerte impacto económico y turístico en Nueva York.

Según datos del National Park Service, el monumento recibe en promedio más de 10.000 visitantes al día, por lo que cada jornada cerrada representa pérdidas millonarias para la ciudad, los operadores de ferris, hoteles y restaurantes cercanos.

Además, miles de turistas con boletos reservados se ven obligados a modificar sus planes, mientras que la imagen internacional de Estados Unidos se resiente al ver uno de sus símbolos más reconocidos cerrado por falta de financiamiento.