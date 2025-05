Esto es lo que se sabe sobre la ciudadanía por nacimiento en EE. UU. y la decisión de la Corte Suprema

La Corte Suprema evalúa la orden de Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento

¿Qué está en juego en el fallo de la Corte Suprema?

El cambio impulsado por Donald Trump

Al asumir nuevamente la presidencia, Donald Trump firmó el 20 de enero de 2025 una orden ejecutiva con la intención de restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. La medida se basó en una interpretación particular de la Enmienda 14 de la Constitución, que establece que son ciudadanos quienes nacen o se naturalizan en territorio estadounidense y están sujetos a su jurisdicción.

El documento sostiene que la expresión “sujetas a la jurisdicción” no ha significado históricamente que todas las personas nacidas en suelo estadounidense deban recibir automáticamente la ciudadanía.

Además, la orden ejecutiva excluyó de la ciudadanía a los nacidos en Estados Unidos cuyos padres no tuvieran residencia legal permanente en el país. En particular, se especificó que no obtendrían ciudadanía: