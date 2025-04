Fin del “sueño americano”: la nueva ley que impide a inmigrantes acceder a préstamos para vivienda en EE. UU.

El gobierno de Donald Trump anunció la eliminación de los préstamos hipotecarios de la Administración Federal de la Vivienda (FHA) para inmigrantes no permanentes. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) señaló que únicamente los ciudadanos estadounidenses podrán acceder a estos créditos, con el objetivo de proteger el “sueño americano”.

El HUD elimina préstamos para inmigrantes no permanentes

Scott Turner, secretario del HUD, afirmó en su cuenta de X que “los contribuyentes estadounidenses no seguirán subsidiando las fronteras abiertas ofreciendo préstamos hipotecarios a quienes ingresan ilegalmente al país”.

El martes, el HUD notificó a los prestamistas aprobados por la FHA que, a partir del 25 de mayo, los residentes no permanentes no serán considerados elegibles. Jeffrey Little, secretario adjunto de Vivienda, explicó en una carta que los inmigrantes sin estatus legal establecido presentan “incertidumbre en su capacidad de cumplir con las obligaciones financieras a largo plazo”.