Estados Unidos

Florida, sorprendida por un frente ártico que podría traer nieve este fin de semana

Meteorólogos advierten sobre temperaturas récord y un frente ártico inusual en el norte del estado.

Margarita Briceño Delgado

14 de enero de 2026, 5:39 p. m.
Meteorólogos alertan sobre un frente ártico que podría traer nieve ligera y heladas al norte de Florida este fin de semana.
Un frente ártico insólito amenaza Florida, con la rara posibilidad de nieve y heladas en zonas del norte.

Oleada ártica podría traer nieve a Florida este fin de semana: ¿qué está en juego?

Una inusual y poderosa masa de aire frío procedente del Ártico avanza hacia el sur de Estados Unidos, con meteorólogos advirtiendo que podría provocar el raro fenómeno de nieve en algunas zonas del norte de Florida entre este sábado por la noche y el domingo temprano.

Aunque cualquier precipitación blanca sería ligera y con escasa o nula acumulación, su sola posibilidad rompe con las expectativas típicas del clima cálido que caracteriza al “Estado del Sol”.

Brandon Buckingham, meteorólogo de AccuWeather, explicó que modelos recientes del clima muestran que la corriente de aire helado está descendiendo desde el norte de Canadá.

Este fenómeno tiene el potencial de extender flocos de nieve mezclados con lluvia hasta el tramo norte del estado, especialmente hacia áreas ubicadas a lo largo y al norte de la Interestatal 10.

Este patrón se debe a una dislocación del vórtice polar, una gran circulación de aire frío normalmente confinada cerca del Polo Norte, que se ha estirado hacia latitudes más bajas, llevando temperaturas bien por debajo de lo normal y condiciones propias de climas invernales a regiones donde no son habituales.

Según Buckingham, estas temperaturas podrían rondar 15 °C a 30 °C por debajo de la media estacional, un descenso significativo para Florida.

Históricamente, señala el experto, la nieve en Florida se presenta aproximadamente una vez cada diez años y generalmente solo en las zonas más al norte del estado.

Aunque el fenómeno es raro, no es completamente desconocido: el 21 de enero de 2025, un sistema invernal produjo entre 15 y 30 cm de nieve en partes del Golfo de México, incluida la costa del Panhandle de Florida, un evento que sorprendió incluso a los meteorólogos.

Riesgos y preparativos ante la ola ártica

La llegada de esta oleada ártica no solo trae la posibilidad de nieve, sino también condiciones de congelación y riesgo para la agricultura y la infraestructura.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido avisos de congelación y "freeze watches" para gran parte del norte y centro de Florida, vigentes desde el jueves por la noche hasta el viernes temprano.

En partes del Florida Panhandle, se espera que las temperaturas bajen a entre -6 °C y -4 °C.

El NWS advierte a los residentes que tomen medidas preventivas, como cubrir plantas, proteger sistemas de riego al aire libre y aislar tuberías expuestas para evitar daños.

Mientras que la posibilidad de nieve en Florida sigue siendo baja y limitada en alcance, el evento subraya cómo las grandes ondulaciones en la corriente de chorro pueden traer climas extremos y sorprendentes incluso a regiones tradicionalmente cálidas.

Las autoridades y ciudadanos deben mantenerse atentos a los pronósticos actualizados y las advertencias meteorológicas.

