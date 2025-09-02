Suscribirse

Estados Unidos

Grave advertencia en Estados Unidos: piden no usar este tipo de productos de limpieza corporal por miedo a infecciones

La FDA ordenó el retiro de 16 productos por riesgo de contaminación bacteriana. La infección podría tener graves consecuencias para la salud.

Redacción Mundo
2 de septiembre de 2025, 1:36 p. m.
Una de las recomendaciones en cuanto al lavado de manos efectivo es frotarse las manos hasta obtener espuma, teniendo la precaución de que la espuma cubra toda la superficie de las manos, incluido el dorso, los espacios localizados entre los dedos y debajo de las uñas.
Por riesgo de infección, la TSA pide retiro de jabones en Estados Unidos | Foto: 123rf / El País

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos emitió una alerta urgente tras ampliar el retiro de 16 productos de higiene personal.

Ciertos jabones líquidos se suman a la lista de productos de higiene personal que pueden resultar potencialmente peligrosos, al estar contaminados con bacterias capaces de provocar sepsis, una condición que puede ser mortal si no se trata a tiempo.

¿Qué ha dicho la FDA con respecto al retiro de los productos de aseo personal?

De acuerdo a lo que se informa en el medio The Sun US, la orden de retiro se emitió, por primera vez, a mediados del mes de agosto, cuando se advirtió sobre el peligro de usar este tipo de productos.

Por lo anterior, las autoridades han instado a los consumidores a dejar de utilizar los productos afectados de inmediato y a revisar la etiqueta de estos, con el fin de poder identificar aquellos que podrían causar la sepsis.

Son varios los productos que se encuentran dentro de esta lista, entre los que se encuentran protectores de piel DermaMed y los desinfectantes de manos Gel Rite.

Dentro de estos, se incluye una crema 4 en 1 especial para el tratamiento de la piel agrietada. De igual forma, en la orden de retiro se han incluido limpiadores antisépticos que se pueden aplicar en la zona perineal.

Entre la población más vulnerable se encuentran los bebés y los adultos mayores de 65 años, ya que son los que tienen una mayor posibilidad de contraer sepsis.

Creativo
Los compradores deben comunicarse con su médico local si han tenido algún problema al usar algún producto retirado del mercado. | Foto: Getty Images

Estos son los productos que han sido retirados del mercado

  • 4 en 1: una crema de lavado sin enjuague
  • DermaCerin - una crema hidratante para la piel
  • DermaFungal - una crema antimicótica
  • DermaKleen - un jabón antiséptico
  • DermaMed - un protector de la piel
  • DermaSarra: un producto diseñado para tratar picaduras de insectos y quemaduras solares.
  • Gel Rite - un desinfectante de manos
  • Hand E Foam: un desinfectante de manos
  • KleenFoam - un jabón en espuma
  • Lantiseptic - un protector de la piel
  • PeriGiene - un limpiador antiséptico
  • PeriGuard - un protector de la piel
  • Renew Diemthicone: un producto utilizado para tratar la dermatitis del pañal
  • Renew Periprotect: un producto utilizado para tratar la dermatitis del pañal
  • Renew Skin Repair: un producto utilizado para tratar la piel agrietada.
  • UltraSure - un desodorante antitranspirante

Vale la pena indicar que los productos han sido retirados de forma voluntaria por parte de la empresa DermaRite.

Es necesario que quienes hayan adquirido estos productos y presenten algún tipo de reacción, consulten lo más pronto posible a su dermatólogo.

Finalmente, tener en cuenta que los síntomas de una sepsis nunca deben pasarse por alto, ya que esta enfermedad se puede dar por:

  • Una infección
  • Problemas de coagulación
  • Función renal o hepática anómalas
  • Una disminución en la cantidad de oxígeno, o un desequilibrio en los minerales llamados electrolitos.
Si usted ha manipulado alguno de estos productos, las autoridades sanitarias aconsejan lavar bien la zona afectada con agua tibia y jabón durante 20 minutos.

