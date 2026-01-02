Deportes

Hockey al aire libre: NHL Winter Classic 2026, el partido más importante del año, se juega el 2 de enero

A las 8 PM, hora Miami, se enfrentan los dos importantes equipos para el evento con más rating de la liga.

Camilo Eduardo Velásquez

3 de enero de 2026, 12:15 a. m.
NHL Winter Classic 2026 tiene gran acogida. Foto: Getty

El NHL Winter Classic se juega tradicionalmente el 1 de enero, sin embargo, para la edición de 2026 se jugará el segundo día del año. Este evento reúne la mayor cantidad de audiencia en la NHL y en esta ocasión se disputará al aire libre.

El partido será a las 8 PM, hora local, en el LoanDepot Park, de Miami, Florida, que es el estadio en el que normalmente juega el equipo de beisbol, Miami Marlins.

Este evento se disputó por primera vez en 2008, como parte de la celebración de año nuevo, y en 2026 se enfrentan Florida Panthers contra New York Rangers, debido al atractivo comercial y competitivo de estas escuadras.

Florida Panthers

Llegaron a este importante partido como uno de los equipos más competitivos de la liga en las temporadas recientes, jugaron finales de conferencia y los últimos playoffs, a pesar de que en la competencia actual, sus números no son los mejores: es quinto en la división atlántica y lleva 21 partidos ganados y 15 perdidos.

Consiguieron su primer título en 2024, coronándose campeones de la Stanley Cup, su intensidad en el juego físico les permitió llegar a las finales en 2023 y lograron tener el mejor récord en la temporada regular de 2022.

En la era actual, resaltan jugadores como Sergei Bobrovsky, que es el portero que también los acompañó en el 2024, siendo una de las fichas clave. Aleksander Barkov lidera silenciosamente el equipo desde la defensa y es el capitán del equipo. Sam Reinhart es el goleador constante del equipo y, junto con Matthew Tkachuk, representan la dureza de los Panthers.

Aleksander Barkov jugador de los Panthers
Aleksander Barkov jugador de los Panthers. Foto: Getty Images

New York Rangers

Juegan en la división metropolitana, Madison Square Garden es su casa y tiene cuatro títulos en la historia, conquistaron el Stanley Cup en 1928, 1933, 1990 y el más recordado en 1994. Las transiciones rápidas, el Hockey técnico y disciplinado son sus principales características.

En algunos playoffs que han participado en los últimos años, destacó su arquero, Igor Shesterkin, que además fue ganador el importante trofeo Vezina, que se le otorga anualmente al considerado mejor portero de la temporada. Artemi Panarin es una de las principales figuras ofensivas del equipo, además de ser uno de los jugadores mejor pagos de la NHL. Adam Fox ganó el título al mejor defensor de la temporada.

NHL: Artemi Panarin
Artemi Panarin, jugador de los Rangers. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

