Hombre afirma que contrajo matrimonio con 10 mujeres a la vez

Un influenciador estadounidense de 28 años, identificado como Emmanuel Lustin, residente en la ciudad de Nueva York, se ha convertido en tendencia en las redes sociales por cuenta de una particular historia de la que es protagonista, luego de que, a través de sus redes sociales, afirmara que decidió casarse con una decena de mujeres, en un hecho que despierta especial controversia en culturas monogámicas como la mayoría de las que se profesan en occidente.

La particular historia fue revelada por el mismo influencer, quien, a través de sus redes sociales, compartió imágenes de la ceremonia de matrimonio organizada en una playa de Estados Unidos, mostrándose en compañía de las 10 mujeres.

“Lo único que todos compartimos es amor y energía positiva”, afirmó el particular influencer a través de sus redes sociales, en donde presentó una a una a las mujeres con las que decidió ‘unirse’.

“We are the brides” , #emmanuellustin

Dentro de los comentarios que ha suscitado la noticia, no solo están aquellos que generan controversia entre quienes están y no de acuerdo con esa unión poliamorosa, sino también quienes han buscado humor en el hecho, advirtiendo que el hombre debe ser muy talentoso para dar masajes, en tanto no debe ser fácil convencer a una decena de mujeres de medirse a una relación de ese tipo.