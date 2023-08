Impactante: así quedó Hawái después de una semana de incendios, las imágenes son estremecedoras

Green ha declarado que los esfuerzos por encontrar a más desaparecidos, cuyo número aún no está claro, están siendo lentos, pero constantes debido a las malas condiciones, pues en algunas zonas las temperaturas siguen siendo muy altas para los perros rastreadores, que solo pueden aguantar 15 minutos de trabajo seguidos.

| Foto: via REUTERS

Una vista de los daños causados ​​por los incendios forestales en Lahaina, Maui, Hawái, EE. UU. | Foto: via REUTERS

De forma paralela a los trabajos de extinción y rastreo, avanzan también las peticiones de rendición de cuentas, con algunas voces que llaman a esclarecer por qué no funcionó a tiempo el sistema de alerta o si el cableado eléctrico tuvo algo que ver en el inicio de los incendios, avivados por los vientos huracanados.

Las autoridades, no obstante, no parecen preocupadas por la tormenta tropical que debe cruzar el sur del archipiélago en la noche del miércoles al jueves. No tendrá “prácticamente ningún impacto”, según el servicio meteorológico estadounidense.