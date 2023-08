Indignante: mujer atacó a una vendedora de tacos porque no quería pagar la cuenta

Al parecer, el no pagar los alimentos que pidió fue el detonante de la pelea, sin embargo, no se especificó si se presentaron cargos en contra de la agresora. | Foto: Getty Images

“Tengan cuidado con este tipo de personas, llegan ordenando comida y a la hora de pagar actúan de esta manera” , se indica en el video publicado en las redes sociales, en el que se ve a Hines atacando a la vendedora de tacos. Al parecer, el no pagar los alimentos que pidió fue el detonante de la pelea, sin embargo, no se especificó si se presentaron cargos en contra de la agresora.

Este mismo portal aprovechó para hablar con la víctima, quien contó las agresiones a las que había sido sometida. “Cuando terminó de rociarme, comenzó a tirar todo y luego me agarró y comenzó a golpearme (...) Me tiró del pelo y luego me dio un puñetazo en los hombros. Ella me golpeó en la cara. Se descargó sobre mí y luego me dejó ir”, afirmó.