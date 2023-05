Inicia el Summit Latinoamérica con la participación de dos expresidentes colombianos; conozca los detalles

Durante los próximos dos días, Miami recibe a importantes líderes del sector empresarial y el marketing digital en el Summit Latin América: Market Insights, Trends, Consumer, que reúne también a políticos y se lleva a cabo en la Universidad Internacional de la Florida, una de las instituciones más importantes en el sur de la Florida, en Estados Unidos.

Uno de sus organizadores es el Grupo Ohla, un conglomerado latinoamericano de marketing y ventas junto al centro Adam Smith de la FIU (Florida International University). El congreso que tiene lugar en Miami reunirá a más de 2.500 líderes del sector consumo y retail en Latinoamérica.

Victoria Amparo Salazar, socia del grupo OHLA. - Foto: Grupo Ohla

Otro de los objetivos de la reunión de líderes en este foro es analizar los mercados latinoamericanos, la estabilidad económica global, la dinámica de cambios y la democratización de las comunicaciones, junto con el desarrollo exitoso de las marcas y la forma de hacer negocios en la región, como lo aseguró Victoria Amparo Salazar, socia del grupo OHLA.

En dos días de exposiciones, se reflexionará sobre los cambios en la región a través de seis verticales: (1) el nuevo consumidor latinoamericano, (2) disrupción digital, (3) modelos de negocios en torno al consumidor, (4) cambios en el Supply Chain, (5) sostenibilidad como driver de consumo, y (6) presente y futuro de Latinoamérica.

Se tiene previsto que el día de mañana, jueves 4 de mayo, los expresidentes de Colombia Iván Duque y Álvaro Uribe participen de este evento, acompañados también del expresidente de Chile, Eduardo Frei, para analizar el presente y el futuro de Latinoamérica respecto a las plataformas de ventas y la economía global.

El expresidente Iván Duque. - Foto: SEMANA

A su vez, a partir de hoy miércoles 3 de mayo participarán líderes de diferentes empresas como Luciana Resende Lotze vicepresidente de Marketing en Latinoamérica de Visa, Leo Knéde, jefe de ventas de Latinoamérica de TikTok, Marco Casas miembro de Meta y Alejandra Restrepo, directora de publicidad de Mercado Libre entre otros.

Empresarios y expertos del sector participan en este panel global, iniciando con el señor John Price, CEO de Américas Market Intelligence, quien se refirió al análisis de las perspectivas globales y su impacto en la región, una introducción de las principales tendencias y mercados en Latinoamérica.

John Price, CEO de Américas Market Intelligence - Foto: Semana

“China ya no es un lugar barato para fabricar productos”; analizó Price en su intervención durante el foro, asegurando que las sanciones contra Rusia como reacción natural de la invasión a Ucrania ha dejado afuera ofertas energéticas, subiendo los precios y el costo de recursos naturales.

Según el analista John Price, si el objetivo es bajar la inflación “tendremos que vivir con las tasas de interés altas por mucho tiempo”, es por esto que los latinoamericanos ven esta postura como una oportunidad para sacar su dinero fuera de sus países, ya que los latinoamericanos prefieren guardar sus ahorros fuera de la región, muchos de ellos en Miami, “una oportunidad para América Latina”, dijo Price.

El evento congrega a más de 2500 líderes a nivel mundial - Foto: Grupo Ohla

Las debilidades de la región, según el experto, es el populismo, sin hablar de izquierda o derecha, pues no son diferentes, sino que se trata de gente que no tiene experiencia, personas que toman decisiones para beneficiarse políticamente y no a la comunidad, por ejemplo la subida de la gasolina, quien -según Price- castiga a los pobres y favorece a la clase media.

