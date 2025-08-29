JPMorgan Chase eliminará característica de seguridad y clientes buscan proteger sus bienes en Estados Unidos

La eliminación de una medida de seguridad ha puesto a pensar a los clientes que operan con Chase sobre una nueva medida para asegurar sus objetos de valor.

El banco está pensando en tomar la medida de no volver a ofrecer cajas de seguridad para guardar los objetos valiosos de varios de sus clientes.

¿Por qué se toma la medida?

Las cajas de seguridad son contenedores seguros y cerrados que se almacenan en las bóvedas del banco y que, tras pagar un alquiler, los clientes pueden guardar en ellas sus objetos de valor.

Para los clientes, vale la pena pagar una tarifa anual con tal de mantener protegidos sus bienes más preciados como joyas, certificados de nacimiento, escrituras y reliquias, sin tener que pensar en que van a caer en manos de los delincuentes.

Las instituciones bancarias, entre las que se encuentra JPMorgan Chase, están reduciendo su oferta de cajas de seguridad debido a los altos costos de mantenimiento que esto implica y a la caída en la demanda de este servicio por parte de los consumidores, de acuerdo a lo que se informa en The Sun USA.

Desde el 2021 , la entidad había comenzado a dejar de ofrecer este servicio a los nuevos clientes, lo que no afectó a quienes ya venían utilizando este servicio de seguridad.

Pero ahora la situación es diferente, la entidad bancaria está planeando eliminar completamente las cajas de seguridad, incluso aquellas que estaban destinadas a los clientes antiguos.

“Dado que nuestros clientes siguen recurriendo a nosotros en busca de asesoramiento y soluciones financieras, hemos decidido eliminar gradualmente todas las cajas de seguridad restantes en todo el país”, dijo el portavoz.

Aún no se ha establecido la fecha exacta en la que se anulará del todo este servicio, pero la noticia sí ha generado inquietud entre los clientes más antiguos de la entidad bancaria.

Lo que sí ha dicho Chase es que notificará con antelación a sus clientes en el momento en el que se implemente esta medida.

Clientes de Chase reaccionan ante la eliminación de una función de seguridad que protegía sus objetos de valor. | Foto: Getty Images

¿Cómo afecta a los clientes?

Esta medida cada vez es más frecuente en los bancos y se atribuye este cambio a la migración de los clientes hacia una banca digital, lo que representa una menor necesidad de bancos tradicionales y de servicios personales.

Algunos clientes de Chas, en la parte de comentarios, han mencionado que alguna sucursal ya estaban discontinuando el servicio, aunque destacaron que, efectivamente, habían recibido una carta notificándoles acerca de la nueva situación.

La eliminación gradual de esta función de seguridad ha generado preocupación entre sus clientes, por lo que muchos, a cuenta propia, ya han comenzado a dejar de utilizar ese tipo de cajas de seguridad.