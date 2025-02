La cadena estadounidense de tiendas Kohl’s cerrará 27 locales; esta es la lista de los estados afectados

La decisión de Kohl’s, de cerrar estas 27 tiendas, no es un hecho aislado, sino parte de una problemática más amplia que afecta a toda la industria minorista. Las empresas del sector han intentado diversas estrategias para mantenerse a flote, desde la reconfiguración de sus espacios comerciales hasta ajustes en sus equipos administrativos. No obstante, estas medidas no han sido suficientes para contrarrestar la disminución en las ventas y el incremento de los costos operativos.