Las leyes más extrañas que siguen vigentes en Estados Unidos

Entre mitos virales y códigos reales, un recorrido por las normas más insólitas que aún se aplican en distintas ciudades y estados de Estados Unidos.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

9 de agosto de 2025, 11:27 a. m.
EE.UU.
Prohibido Silbar | Foto: Getty Images

Estados Unidos conserva un repertorio curioso de leyes u ordenanzas que, leídas hoy, provocan tanto risa como asombro. Muchas aparecen en listados virales y comparten rasgos: son anacrónicas, regionales y suelen estar mal citadas.

El fenómeno es dual: por un lado existen normas legítimas, vigentes desde hace décadas y surgidas de problemáticas puntuales; por otro, abundan mitos urbanos que se replican sin constatar su vigencia.

Bibliotecarios, periodistas y entusiastas de la verificación han documentado y desmitificado algunas de esas afirmaciones, lo que pone en evidencia la marcada diferencia entre el folclore popular y la ley vigente.

Un caso recurrente menciona que en Berkeley (California) está prohibido silbar para buscar a un canario antes de las siete de la mañana. En realidad, la ordenanza municipal contra ruidos regula perturbaciones y establece horarios, pero la fórmula exacta del “silbido por el canario” circula más como anécdota viral que como norma aplicada cotidianamente.

Revisar el código municipal evidencia cómo una regla local y opcionalmente humorística puede cambiar en chisme popular cuando se simplifica en titulares.

REpresenta la capital de Lukefisk en los Estados Unidos, en Madison, Minnesota
Sede del condado de Lac qui Parle, establecido en 1884 | Foto: Getty Images

En Wisconsin hay otra rareza con fundamento técnico. La ley “Employees’ Right to Know” (sustancias tóxicas) precisa definiciones y exclusiones que inspiraron notas humorísticas sobre alimentos tradicionales, por ejemplo, el lutefisk. Más que obsesión por la gastronomía escandinava, esta disposición ejemplifica cómo el lenguaje jurídico-técnico puede generar comentarios bastante llamativos cuando se sacan frases de contexto.

En el extremo contrario están las historias que son mitos pintorescos: una supuesta prohibición de llevar un helado en el bolsillo trasero, supuestamente para evitar el robo de caballos; se repite en blogs, pero carece de soporte en los códigos vigentes de muchos estados. Su popularidad se explica por la narrativa atractiva (robos y caballos), aunque no siempre esté en una base normativa real.

EE.UU
Parque Nacional Kaziranga, | Foto: Getty Images

Otra ley-meme célebre trata sobre “no disparar búfalos desde el segundo piso de un hotel” en Texas: bibliotecas y periodistas comprobaron que la afirmación proviene de interpretaciones exageradas y lecturas fuera de contexto de regulaciones antiguas. Esta categoría demuestra que muchas leyes rara vez se aplican, pero sobreviven en el imaginario colectivo por su connotación folclórica y su lenta actualización legal.

Además, varios estados mantienen reglas muy específicas, como que en una ciudad un alcalde deba estar sobrio durante actos oficiales, o que una mujer no pueda cortar el pelo a un hombre sin su consentimiento por razones de higiene pública. Estas leyes, aunque inusuales, son vestigios de preocupaciones sociales y sanitarias que hoy cobran un matiz anecdótico más que funcional, pero aún figuran en los registros normativos estatales o locales. Su conservación revela el paso del tiempo y la resistencia al cambio en las leyes.

Estas leyes extrañas son muy virales, pero verificarlas aportan valor cultural. Consultar fuentes primarias, códigos municipales, estatales y bases legislativas, permite esclarecer si se trata de normas activas, anécdotas que persisten o mitos urbanos reciclados. Según el código de Berkeley y la ley de Wisconsin, muchas de esas curiosidades proceden del lenguaje técnico o de asuntos históricos fuera de contexto

Tras estas anécdotas chistosas, hay una invitación a indagar, reír y reconocer que la historia legal estadounidense, con sus rarezas, ofrece un espejo divertido y revelador de cómo cambiamos. Este tipo de leyes no sólo entretiene, también educa sobre la vigencia y el origen de las normas que, a veces sin querer, siguen sancionando lo insólito.

