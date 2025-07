Latina fue a ICE para pedir su autodeportación, pero la respuesta la dejó en ‘shock’

Mientras el gobierno del presidente Donald Trump invita a que los inmigrantes que no estén de forma legal en territorio estadounidense opten por la autodeportación, el caso de una mujer hondureña ha causado sorpresa ante el rechazo de su solicitud por parte del ICE.

El caso de la hondureña que quería autodeportarse

Sin embargo, la respuesta dada por las autoridades la dejó totalmente confundida, ICE rechazó la solicitud debido a que no tenía antecedentes penales ni órdenes previas de deportación.

Y es que Yésica comenzó a experimentar un gran temor debido a la constante presencia de ICE en su comunidad. Según ella, “ya estaban tocando las puertas de los apartamentos (…) mi hija en la escuela, si me agarran me deportan y a ella la dejan, declaró la mujer a Univisión.

Por este motivo, no lo pensó dos veces y se decidió por la autodeportación, medida que impulsada por el Gobierno Trump, incluso con cobertura de gastos y ayuda económica.

Un no rotundo a la solicitud de la latina

El programa permite la autodeportación en ciertos casos y, al parecer, la suerte no estuvo a su favor, pues la respuesta del ICE es que no la podían deportar porque no tenía un historial criminal.