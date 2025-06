Consejos para viajar a Estados Unidos por primera vez

Siempre deje propina

Los precios no llevan incluidos los impuestos

Las medidas se hacen en millas, galones y libras

Por ejemplo, la gasolina se mide en galones, no por litros; el precio de la fruta en los supermercados es por kilo, no por libras; las señales en las carreteras están por millas, no por kilómetros, y la temperatura se mide en grados Fahrenheit, no en grados centígrados