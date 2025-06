Los precios de los productos de Walmart y Target han aumentado drásticamente por los aranceles de Trump. ¿Cuáles son?

A él se unió el CEO de Target, Brian Cornell, quien aseguró en una oportunidad anterior que la subida de los precios se trata de un “último recurso”, pero que su empresa buscará nuevas alternativas para que los consumidores no se vean afectados. No obstante, en los últimos días la empresa no se ha pronunciado al respecto y algunos expertos —e incluso la prensa— han sugerido que están teniendo varios problemas para contener los efectos de los aranceles.