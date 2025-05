Madre colombiana está en coma tras brutal ataque en Nueva York: su familia clama justicia

Su hija, Stephanie Rodas , de 21 años, ha liderado los llamados a la justicia. “Mi mamá vino a este país para darme una mejor vida, no para morir en una calle oscura. Esto no puede quedar así”, afirmó en una rueda de prensa improvisada junto a la comunidad latina del sector.

Según las autoridades, el área donde fue hallada Agudelo no cuenta con iluminación adecuada ni cámaras de seguridad, lo que ha dificultado la recolección de pruebas y ha indignado a líderes comunitarios que denuncian la negligencia de la ciudad en zonas que son paso obligado para cientos de trabajadores.

La policía de Nueva York ha difundido un llamado a la ciudadanía para obtener información sobre el ataque y ha ofrecido una recompensa por datos que lleven a identificar a los responsables. Hasta el momento, no se ha realizado ninguna captura.

El caso ha encendido el debate sobre la seguridad en espacios públicos frecuentados por migrantes y trabajadores. Organizaciones como la New Immigrant Community Empowerment (NICE) y Make the Road New York han manifestado su rechazo a la desprotección que sufren quienes viven en los márgenes del sistema, muchas veces obligados a desplazarse en horarios peligrosos por rutas desatendidas.