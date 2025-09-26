Millones de familias en California recibirán reembolso en su factura de luz desde octubre: compruebe si es beneficiario

De acuerdo con información de la gobernación estatal, millones de residentes del estado de California, en Estados Unidos, recibirán un reembolso en su factura de la electricidad para el mes de octubre.

El gobernador Gavin Newsom fue el encargado de hacer el anuncio que beneficia a millones de familias. El pago del dinero se da gracias al Crédito Climático de California, una iniciativa que hace parte de una legislación firmada recientemente, que tiene la finalidad de ayudar con los gastos de los ciudadanos mientras el estado impulsa proyectos de energía limpia.

Newsom detalló que la administración del estado destinará más de 700 millones de dólares para los clientes residenciales, y cerca de 60 millones de dólares las empresas que cumplan con una serie de requisitos establecidos por el estado.

El reembolso hace parte de un proyecto energético del estado. | Foto: Adobe Stock

Por lo tanto, se estima que cada hogar residencial reciba alrededor de 61 dólares, que verán reflejados en la factura de electricidad el próximo mes.

Sin embargo, el gobernador estableció que, dependiendo de los casos particulares, el monto puede variar entre 35 y 259 dólares.

Además, Newsom aseguró que el reembolso de dinero de este proyecto aumentará para el 2026, ya que se espera una financiación —hasta el año 2045— de hasta 60 mil millones de dólares para el proyecto Crédito Climático Eléctrico.

Gobernador de California, Gavin Newsom. | Foto: Getty Images via AFP

“Este esfuerzo devuelve dinero a las familias y reduce las facturas de electricidad, mientras seguimos avanzando hacia un futuro sin combustibles fósiles contaminantes”, alabó el gobernador en su declaración ante la prensa estadounidense.

Este corresponde al segundo reembolso de un crédito similar para los residentes de California, pues en abril de este año, los clientes contaron con un pago que osciló en un monto parecido al que viene el siguiente mes.

Al sumar estas dos ayudas, que en promedio son 198 dólares por hogar, se representa un apoyo significativo en medio del aumento de costos energéticos en el estado del país.

Este es el segundo pago de este tipo que reciben las personas de California. | Foto: El País

Así mismo, el gobernador Newsom le aclaró a las personas que hace falta que realicen ninguna solicitud ni que presenten un formulario para ser beneficiados por el reembolso.

El pago se verá reflejado de manera automática en la factura electrónica que reciben los clientes.